聖露西亞訪團取經義美食品　提升本國農產加工技術、多元經營

台灣友邦聖露西亞商工部長希波莉25日率團訪台，期間拜會政要及重要經建文化設施，並於今 （26）日下午參訪台灣老字號義美食品桃園龍潭廠區，希波莉對義美工廠注重環境與設備，嚴格把關食安與潔淨的堅持表示肯定，也讚賞義美多角經營、重視社會使命感的經營方針。

希波莉（Emma Hippolyte）應邀於 2 月 25 日至 3 月 1 日二度訪台，此行訪團成員包括該國商工部次長阿爾妃亨利（Sophia Michelle Alfay-Henry）、貿易局執行長丹妮爾（Sunita Daniel）、商工部商工處處長拉婓義 （ Esli Lafeuillée）、烘焙協會主席布斯吉（Anthony Bousquet）等人，訪團上午造訪松山文創園區、數位發展部後，於下午前往桃園市龍潭區參訪義美龍潭一廠、金鞍廠以及斥資逾新台幣30億元打造的「生機‧生醫中心」大樓。

訪團在聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）的陪同下，一覽傳統壓榨油品產線、凍乾生產線、大型離峰儲冰系統、設備製造現場以及無人機測試場域，了解義美場自動化與數位化管理，並對義美如何延長食物保存期限等技術相當感興趣。



聖露西亞訪團在無人機測試場域前開心留影（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

訪賓認為，義美自行研發製造「大型離峰儲冰系統」，利用離峰時段電力製冰儲能，達成節能省電低碳排的目標，相當值得借鑑；全長45公尺、創下全球最長紀錄「真空·冷凍乾燥系統」，能將新鮮蔬果經低溫冷凍、真空乾燥以及冰晶昇華處理，保留蔬果本身外觀、風味與營養，也讓人大開眼界。



聖露西亞訪團對「大型離峰儲冰系統」節能省成本的功力大為讚嘆（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

希波莉細細品味包括金鑽鳳梨、芒果、草莓等多項凍乾，並表示相當貼近真實水果口感，讚不絕口。布斯吉則對香蕉凍乾產品相當驚艷，他指出，聖露西亞盛產香蕉，但較少運用於再加工製品，這項技術與產品讓他增長見聞、頗有啟發。丹妮爾則對香氣四溢的壓榨油品產線印象深刻，她指出聖路西亞的油多為橄欖油，若能向台灣取經也有助於商品未來生產、出口的可能。



聖露西亞商工部長希波莉思考到底要先吃哪項凍乾。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

希波莉結束參訪後表示，義美 90 年前以糕餅起家，如今多角經營有成，且相當重視社會使命感，令她相當感佩。對於義美工廠相當注重環境與設備，嚴格把關食安與潔淨的政策相當肯定。

路易斯表示自2022年來台上任後，常看到義美食品，如今能實地走訪，對工廠注重品質與環境潔淨，以及真空冷凍乾燥技術等相當印象深刻，認為不虛此行。



聖露西亞訪團與義美公司互贈禮物，為參訪行程畫下句點。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）