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美國爆發諾羅病毒 各地陽性率激增 CDC提醒勤洗手

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/26 12:02
噁心、嘔吐和腹痛示意圖。（圖／路透社Alamy）

噁心、嘔吐和腹痛示意圖。（圖／路透社Alamy）

新冠肺炎於全球解封後，在「免疫負債」效應下，一波波呼吸道傳染病和腸胃道疾病襲捲各地，例如美國正在對抗的諾羅病毒。美國疾病管制與預防中（CDC）提醒，近幾周諾羅病毒病例數呈上升趨勢，尤其是東北部地區陽性率逼近14%。

紐約NBC和CNN報導，據CDC統計，2月17日當週全美的諾羅病毒確診率已超過12%，相比前一週的11.5%，疫情仍呈現上升趨勢，各地確診率分別為，美西約12.8%、中西部10%、南部9.5%，其中又以東北部地區的病例數居冠，13.9%的陽性率，其實自1月底以來，該地區的陽性率屢破13%。

據CDC資料顯示，諾羅病毒的流行期落在於秋末、冬季和早春。其具有高傳染力，是美國是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一，每年約有1900萬至2100萬人感染，最常見於療養院、日托中心或郵輪等較擁擠的環境中。

病毒可經由食物、人傳人，或被病毒污染的水而傳播。衛生單位提醒，共用餐具、更換尿布後未洗手、食用受污染的食物或飲料、或接觸病毒感染的表面或物品都可能因此感染。

除了嘔吐和腹瀉以外，常見症狀還包含噁心、胃痙攣、發燒、發冷、疼痛和疲倦。CDC提醒，諾羅病毒急性症狀停止後兩週或更長的時間仍具有傳染力。

醫生表示，避免感染諾羅病毒的最佳方法是經常洗手，特別是在如廁後、進食或者準備食物之前，以及為嬰幼兒或老年人更換尿布 或處理排泄物之後。雖然諾羅病毒被稱為腸胃炎或腸胃流感，但它與流感無關。

2023年底，北卡羅來納州曾爆發一起數百人的諾羅感染事件，累計共有241起通報病例，他們都曾在11月28日至12月5日期間，前往洛里市的一間壽司店（Sushi Nine）用餐。
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