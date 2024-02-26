氣溫驟降氣喘發作風險增！醫：透過驗血區分型別 找出最佳治療方式

季節轉換氣溫變化大，尤其這兩日氣溫驟降，有氣喘痼疾者應注意疾病發作。為了讓患者能透過正確疾病認知，有效而穩定的避免氣喘反覆發生，進而享有健康生活品質，亞東紀念醫院即日起至3月2日舉辦『嚴重氣喘照護「型」動計劃』衛教展，除了以互動體驗的方式了解嚴重氣喘的型別與治療方式，還會舉辦衛教講座，邀請醫師現身分享正確疾病知識，期望透過活潑的衛教方式，為民眾建立正確呼吸道健康知識。

亞東紀念醫院說明，氣喘是一種常見的慢性呼吸道疾病且可能致命，患者的呼吸道長期處於發炎狀態，易受刺激物影響，若控制不佳氣喘易反覆發作，嚴重時更可能會呼吸衰竭，甚至死亡。

氣喘臨床表現型態多元，可依據症狀影響患者生活的程度，分為一般氣喘與嚴重型氣喘，根據國外資料顯示，嚴重氣喘的盛行率約占氣喘病人的 5%至10%，經血液檢測確認後，可依不同病因再區分嚴重型氣喘型別。

亞東紀念醫院胸腔內科鄭世隆主任說明：「當血液中嗜酸性白血球數值高於150 cells/uL ，便是嗜酸性白血球型嚴重氣喘。」 嗜酸性白血球（Eosinophil, Eos） 是白血球的其中一個種類，由骨髓中的造血幹細胞製造，再經由血液送到身體內各個器官、組織中。當嗜酸性白血球數值過高時，會刺激呼吸道慢性發炎，導致氣管腫脹、狹窄，進而產生胸悶、咳嗽、哮鳴、呼吸困難的症狀，嚴重時需急診或就醫住院。

一般氣喘與嚴重氣喘患者的初期治療，以長效型支氣管擴張劑與吸入性類固醇為主，但因嚴重氣喘症狀較為複雜難控制，且症狀常影響患者的生活品質，故傳統作法會再搭配口服類固醇進行治療；若高劑量使用吸入或口服性類固醇藥物後，氣喘仍無法控制，應及早進行相關血液檢測，以便確認嚴重氣喘類型，採取相對應治療。

針對嗜酸性白血球數目偏高的嚴重氣喘患者，當進行治療後若依然處於控制不佳的狀況，還有生物製劑可作為治療搭配選擇參考。鄭世隆醫師呼籲：「嚴重氣喘患者除需採取「型」動確認型別外，更應遵從醫囑規律用藥、回診，也建議患者定期紀錄病情變化，做好自我評估與預防措施，就能降低嚴重氣喘發作機率，使症狀得到更良好的控制。」

亞東紀念醫院此次特別於農曆年後策畫為期兩周的『嚴重氣喘照護「型」動計劃』衛教展，希望提昇民眾對嚴重氣喘的疾病認知並及早進行型別檢測，與醫護人員共同打造最適當的個人化治療方案，進一步增加病友及家屬對治療的信心。