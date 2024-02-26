AI大躍進對地球是幸還不幸？聊天機器人不為人知的驚人「喝水量」

生成式人工智慧（generative AI）是這些年的科技熱門關鍵字，但在這波討論熱潮中，卻有一點遭到人們嚴重忽視──水資源之消耗。全球科技巨擘為了冷卻數據中心，大大增加了水的使用量，引發對環境衝擊的擔憂。

根據金融時報，生成式 AI 以大型語言模組產出文字、數據等資料，而模組的運作有賴伺服器農場（server farm）提供的大量運算力，耗能龐大，也因此推升了設備冷卻的需求。

據 2022 年資料（目前所能獲得的最新資訊），微軟（Microsoft）增加了水用量 34%、Google 增 22%、Meta 增 3%。法院資料顯示，OpenAI 公司在訓練完最先進 AI 版本 GPT-4 的前一個月，愛荷華西第蒙（West Des Moines）資料中心用水量，足足是該地區的 6%。

加州大學河濱分校（UC Riverside）副教授任绍磊（Shaolei Ren）指出，聊天機器人 ChatGPT 舊版 GPT-3，每產生 10 至 50 次回答，就需要「喝下」一瓶 500 毫升的瓶裝水。更不用提包含更大量參數的新版 GPT-4，用水量勢將更多，惟無法得悉相關數據。

學者指，到了 2027 年，AI 需求導致的取水量（water withdrawal）將增至 42 億至 66 億立方公尺，約是英國年度用量的一半。然而，目前各大 AI 業者對用水量揭露太少，外界難以一窺事態的嚴重性。

被問及此敏感問題時，幾家公司大打太極。OpenAI 表示知悉大型語言模組極度耗水，因此「會致力強化效能」，也相信「大型語言模組有助找出因應氣候危機的解方。」微軟稱 AI 運算僅占數據中心電量的「一小部分」，而數據中心的用電量約是全球供電 1%。Google 則拒絕置評。

專研 AI 對社會影響的南加大傳播學院（USC Annenberg）教授 Kate Crawford 表示，在欠缺透明度與相關報告下，實難追蹤 AI 模組對環境的衝擊。她憂心道，當旱災頻頻，飲用水稀缺已成問題之際，人們盲目使用 AI 工具，卻渾然不知，這類活動正加劇地球氣候危機。