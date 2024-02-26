台灣友邦吐瓦魯選出新總理　新科議員泰歐獲國會議員一致支持

吐瓦魯政府秘書處25日告訴法新社，吐國國會議員已推舉泰歐為新任總理。一月底舉行的大選一度讓吐瓦魯與台灣關係出現隱憂。
路透外電報導，吐瓦魯前檢察總長泰歐（Feleti Teo）獲得上月當選的16名國會議員一致支持。
吐瓦魯官方已經在周一(2/26) 正式宣布，泰歐當選為新任總理。
吐國議員柯飛（Simon Kofe）在社群媒體X (推特) 發文祝賀泰歐當選總理。柯飛說：「這是我國史上首度在無人反對的情況下選出總理。」
柯飛同時指出，泰歐與新閣員將在本周正式就職。柯飛先前曾擔任吐瓦魯氣候變遷與外交部長，在1月26日舉行的選舉中，柯飛也順利當選國會議員。
Congratulations to Hon. Feleti Teo, who was elected unopposed as Tuvalu's new Prime Minister this morning.
It is the first time in our history that a Prime Minister has been nominated unopposed.
The inauguration of the PM and Cabinet Ministers will take place this week. pic.twitter.com/gmNmku2KSG— Simon Kofe (@Simon_Kofe) February 25, 2024
台灣中央社報導，泰歐是吐瓦魯第一任檢察總長，過去10年一直擔任高階區域漁業官員，以及中西太平洋漁業委員會（WCOFC）秘書長，在該地區最大收入來源漁業領域擁有豐富經驗。
路透報導稱泰歐尚未公開他對吐瓦魯與台灣關係的立場，也未說明他在吐國與澳洲簽署安全與移民協議的態度。
吐瓦魯是台灣12個友邦之一，人口約1萬1200人，分布於9個環狀島礁。由於諾魯在上個月與台灣斷交轉向北京， 先前有人猜測，吐瓦魯可能也會考慮與中國建立關係。
上任政府的財政部長Seve Paeniu曾說，關於外交上承認台灣或中國的問題，應該交由新政府討論，台灣當局也相當關注此次吐瓦魯選舉結果。吐瓦魯預計在周一敲定新任內閣部會首長。
Taiwan previously said it was paying close attention to the election after Tuvalu's finance minister in the previous government, Seve Paeniu, said
the issue of diplomatic recognition of Taiwan or China should be debated by the new government.
(REUTERS)