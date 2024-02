台灣友邦吐瓦魯選出新總理　新科議員泰歐獲國會議員一致支持

吐瓦魯政府秘書處25日告訴法新社,吐國國會議員已推舉泰歐為新任總理。一月底舉行的大選一度讓吐瓦魯與台灣關係出現隱憂。

路透外電報導,吐瓦魯前檢察總長泰歐(Feleti Teo)獲得上月當選的16名國會議員一致支持。

吐瓦魯官方已經在周一(2/26) 正式宣布,泰歐當選為新任總理。

吐國議員柯飛(Simon Kofe)在社群媒體X (推特) 發文祝賀泰歐當選總理。柯飛說:「這是我國史上首度在無人反對的情況下選出總理。」

柯飛同時指出,泰歐與新閣員將在本周正式就職。柯飛先前曾擔任吐瓦魯氣候變遷與外交部長,在1月26日舉行的選舉中,柯飛也順利當選國會議員。

Congratulations to Hon. Feleti Teo, who was elected unopposed as Tuvalu's new Prime Minister this morning.

It is the first time in our history that a Prime Minister has been nominated unopposed.

The inauguration of the PM and Cabinet Ministers will take place this week. pic.twitter.com/gmNmku2KSG