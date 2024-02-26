台灣友邦吐瓦魯選出新總理　新科議員泰歐獲國會議員一致支持

吐瓦魯政府秘書處25日告訴法新社，吐國國會議員已推舉泰歐為新任總理。一月底舉行的大選一度讓吐瓦魯與台灣關係出現隱憂。

路透外電報導，吐瓦魯前檢察總長泰歐（Feleti Teo）獲得上月當選的16名國會議員一致支持。

吐瓦魯官方已經在周一(2/26) 正式宣布，泰歐當選為新任總理。

吐國議員柯飛（Simon Kofe）在社群媒體X (推特) 發文祝賀泰歐當選總理。柯飛說：「這是我國史上首度在無人反對的情況下選出總理。」

柯飛同時指出，泰歐與新閣員將在本周正式就職。柯飛先前曾擔任吐瓦魯氣候變遷與外交部長，在1月26日舉行的選舉中，柯飛也順利當選國會議員。

Congratulations to Hon. Feleti Teo, who was elected unopposed as Tuvalu's new Prime Minister this morning. It is the first time in our history that a Prime Minister has been nominated unopposed. The inauguration of the PM and Cabinet Ministers will take place this week. pic.twitter.com/gmNmku2KSG — Simon Kofe (@Simon_Kofe) February 25, 2024

台灣中央社報導，泰歐是吐瓦魯第一任檢察總長，過去10年一直擔任高階區域漁業官員，以及中西太平洋漁業委員會（WCOFC）秘書長，在該地區最大收入來源漁業領域擁有豐富經驗。

路透報導稱泰歐尚未公開他對吐瓦魯與台灣關係的立場，也未說明他在吐國與澳洲簽署安全與移民協議的態度。

吐瓦魯是台灣12個友邦之一，人口約1萬1200人，分布於9個環狀島礁。由於諾魯在上個月與台灣斷交轉向北京， 先前有人猜測，吐瓦魯可能也會考慮與中國建立關係。

上任政府的財政部長Seve Paeniu曾說，關於外交上承認台灣或中國的問題，應該交由新政府討論，台灣當局也相當關注此次吐瓦魯選舉結果。吐瓦魯預計在周一敲定新任內閣部會首長。