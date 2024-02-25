揭中共藉快艇案推台海「內海化」三步驟　 洪申翰：國民黨削弱台灣應對風險籌碼

中國快艇越界拒捕致兩死引爭議，民進黨立委洪申翰指出，中共現在想要推進台灣海峽的「內海化」，抨擊國民黨的「監督行為」總是順著共方期待的戰略邏輯，削弱台灣應對複雜兩岸風險的籌碼。

洪申翰今日在臉書上指出，中共現在想要推進台灣海峽的「內海化」，如果自己是老共，在這次金廈海域的海巡衝突事件會採取的三步驟：（一）把兩位中籍船員的死亡，歸咎成台灣海巡的錯誤，逼台灣政府認錯道歉。（二）要讓台灣執法人員，在台灣法規授權的管轄範圍內，執法起來畏畏縮縮，失去底氣。（三）讓更多中方船隻，尤其公務船隻，更頻繁地在金馬禁限制水域出沒，甚至執行勤務，推進北京「灰色地帶」的戰略。

洪申翰指出，走到第三點，北京一來可以製造更多衝突的機會，如果台灣執法人員要強硬，就會面對更高的衝突風險。但如果放軟一點，那可能就會逐漸增加中方船隻出現在台灣主權範圍的實質控制力，讓量變成為「內海化」的質變。因此台灣需要非常非常謹慎應對的挑戰，尤其在戰略層次。也因此，台灣在處理台海的各種問題風險上，勢必都會要「有軟有硬」，去靈活地使用各種手段，意即「要有彈性」。

洪申翰也直指，國民黨在金廈海巡事件上，「順著老共的邏輯，在削弱台灣應對複雜兩岸風險的籌碼」，「最讓人難以接受」。

洪申翰認為，海巡CP艇沒配置密錄器的問題當然可以檢討與改善，但配戴密錄器與否、海巡與中國漁船碰撞與否，不是造成兩位中籍船員的死亡的原因，「兩個中國人之所以死亡，最關鍵的原因，是因為這艘三無漁船的非法越界和拒捕逃逸，以及中共對越界長期的縱容。」現在不應該先入為主的假設海巡執法錯誤或疏失，否則就是把自己推到上述中共內海化戰略的第一個誤區中。

關於徐巧芯質疑扣船的正當性跟必要性，洪申翰強調，處理兩岸的衝突跟風險，必然是有軟有硬，而扣人扣船就是我們嚇阻對方，讓他們付出最大代價的相對強硬手段。如果照徐巧芯意指的，盡量不要扣船，這對中國違法船隻簡直就是天大福音，因為越界違法的成本真的太低了，反正大不了就是被驅離而已，根本不痛不癢，這只會讓中方船隻越界行為更加猖獗。

洪申翰強調，在金馬海域的執勤難度已經很高，如果海巡還要被逼得綁手綁腳，只能用沒有威脅地軟弱執法手段，那只會讓中國越界越界船隻更多，讓我們的海巡人員，更頻繁地處在困難的執法情境中。也就是，讓老共更輕鬆地，把台海情勢推進到（二）跟（三）的戰略情境裡，大開「內海化」大門。

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洪申翰重申，要檢討不是不行，並質問國民黨每次宣稱的「監督行為」，總是順著老共期待的戰略邏輯，自己卸除自己面對複雜台海問題的重要籌碼，以為大家都是傻子，看不出來嗎？