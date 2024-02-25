【立法院召委選舉】傅崐萁稱藍白攜手將有具體成果 柯建銘：藍綠、藍白合作無空間、沒必要

立法院將於 29 日舉行召集委員選舉，外傳藍白將合作，國民黨會禮讓民眾黨 1 至 2 席。國民黨團總召傅崐萁今（25）日表示，不排除藍白合作，這兩天會有具體結果。民進黨立法院黨團總召柯建銘則表示，針對召委選舉，藍白、藍綠合作無空間、沒必要。

何謂召集委員？

立法院設置 8 個常設委員會，包括內政、外交及國防、經濟、財政、交通、教育及文化、司法及法制、社會福利及衛生環境，負責在法案一讀後審查議案及邀相關部會備質詢。每個委員會人數約13至15人，每位委員只能參加一個委員會，各政黨在各委員會席次則依政黨比例分配。

台灣採行「雙召委制」，現行各委員會每會期互選出2名召委，2位召委輪流擔任會議主席。召委可決定各委員會之議程，意即可已決定哪些議案優先審查或擱置。

此外，委員會會議於院會日期外，由召委召集，或經委員會1/3以上之委員，以書面提請召開。院會及委員會會議公開舉行，必要時可依法召開秘密會議。

雙召委制與單一召委制差在哪？

民眾黨立委黃國昌提出應改為「單一召委制」，過往雙召委制多由藍、綠兩大黨分別擔任，不僅導致議程安排零碎、審查無法連貫的效率低落，更弱化委員會抗衡行政部門的能量。

然而雙召委制是藍綠分贓，還是讓小黨立委有機會擔任召委，避免贏者全拿的結果，目前朝野對於召委制度改革尚無共識。

29日召委選舉 藍營禮讓民眾黨？ 綠：藍綠、藍白合作沒必要

立法院第11屆立法院第1會期20日開議，29日舉行 8 個常設委員會的召委選舉。藍白立法院黨團三長與民眾黨主席柯文哲22日在立法院康園餐廳餐敘，藍白是否合作引發外界關注。

戰鬥藍發起人趙少康表態，互釋善意是藍白合作的基礎，國民黨應該禮讓民眾黨1、2個召委。國民黨團書記長洪孟楷則表示，召委不需禮讓，但可以適時採納各委員的意見來排議程。

民進黨立法院黨團總召柯建銘則認為，召委選舉相對單純穩定，民進黨團、國民黨團各8席；至於藍白合禮讓民眾黨團1至2席召委，他認為沒有必要，綠藍也無合作空間，雙方在每個委員會各有1席召委，無合作必要性。

柯建銘指出，國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌兩人從開臨時會、食安議題改專案報告等問題上都在鬥爭，22日晚間的餐敘，確立未來由國民黨團書記長洪孟楷與民眾黨團副總召黃珊珊作為雙方溝通管道，此舉猶如杯酒釋兵權，黃國昌到底能否出任召委，他認為有困難。

至於國民黨團總召傅崐萁則於25日表示，黨團會議經充分討論後，已達成跟民眾黨合作的共識，召委選舉不排除會與民眾黨合作，這兩天就會有具體的結果。

聯合報今日則指出，國民黨立法院黨團今日在花蓮舉辦共識營，並於上午閉門會議。與會國民黨立委表示，經過投票與討論，國民黨團可以禮讓民眾黨 1 席召委，黨內還會再繼續討論，並與民眾黨持續溝通。