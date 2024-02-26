〈財經主筆室〉台積電日本熊本廠正式開幕　韓國三大產業優勢全沒了

韓國是個高度仰賴出口的國家，繼造船及汽車產業遭中國超車後， 如今台積電日本熊本廠正式開幕， 也正式宣告韓國半導體產業想追上台積電，簡直是難上加難， 韓國政府這下可得緊張了，未來的日子可能不太好過！

韓國的外貿依賴度達到70%以上，是高度依賴外貿的國家，韓國在 2022年GDP成長為2.6%，受到全球不景氣、 中國的成長停滯、以及俄烏戰爭等因素影響，讓韓國2023年經濟 成長進一步縮減，國際機構普遍認為去年經濟成長可能下降至1.5- 2%，但最後數字仍低於外界的預估，韓國央行今年初的統計，20 23年全年經濟成長率為1.4%。

韓國產業上有三大支柱，分別是造船、汽車及半導體， 這三大產業均曾在全球居於領先地位， 但隨著中國造船及汽車業的崛起，以及台積電晶圓代工技術提升、 產能不斷的擴大，韓國過去最重要三大產業優勢， 如今似乎全都沒有了！

中國崛起的確是不容忽視， 也是讓韓國在造船及汽車業優勢全失的主因。根據韓國政府資料，2 023年前11月，韓國與中國的貿易中出現180億美元逆差， 這是1992年兩國建交31年來首度出現貿易逆差， 韓國過去過於依賴中國市場， 當中國產業崛起讓韓國產業競爭力減弱時， 貿易順差就轉變成逆差了。

就以造船工業來看，早期日韓造船業是全球巨無霸的存在，在199 4年時，日韓兩國佔據全球62%市場，當時中國只有5%， 韓國更曾一度超過日本成為全球霸主。但在2010年， 中國成功超過韓國成為新的全球造船業霸主， 但當時韓國與中國占比相差並不多，但到了2021年， 中國在造船完工量、手持訂單及新接訂單比重， 已經占據全球總量的一半，直接拉開與韓國的距離，2023年更是 以絕對優勢勝過韓國。

再來看看汽車業，汽車工業過去向來也是韓國的強項，但在2022 年，中國汽車的出口量超過韓國及德國， 僅次於日本而成為世界第二大出口國。到了2023年， 根據中國海關總署的資料，中國汽車出口量為522.1萬輛， 當年度日本的出口量為442萬， 雖然韓國在美國市場支撐下也創新高，但中國還是超過日韓， 成為全球第一，韓國汽車工業的優勢也被中國給比下去了。

過去韓國引以為傲的半導體產業，以中國占大宗，自從中國從201 4年起大力扶植自己半導體產業發展後， 不僅輸往中國產值逐年減少， 半導體技術外流至中國案件更是層出不窮。 如今中國半導體戰略目標是要在2025年將自給率提高到70%， 韓國半導體產業想從中撈到好處，不僅越來越難， 還有可能遭中國反銷！

最近輝達(NVIDIA)的AI概念效應發酵， 相關科技概念股頻創新高下，包括美國、日本、 台灣股市也突破新高，韓國SK海力士股價因與輝達、 台積電有合作受激勵走高， 但韓國半導體龍頭的三星電子股價顯得有點落寞， 且韓國股市也未隨著美日台等國股市同步創新高， 似乎也真實反映出韓國產業優勢不再的事實。

台積電上周六（24日）日本熊本廠開幕， 就有韓媒表達三星電子會遭強敵夾擊的憂慮！韓媒指出， 日本政府為順利推動台積電在日本建廠，更改實施50多年的法規， 並允許全年且24小時不間斷施工，大大縮短工期，讓原本計畫花費 5年建廠，最後僅僅20個月就完工，反觀韓國半導體大廠SK海力 士建廠，5年前就已決定地點，但至今仍遲遲未動工。

韓國央行在去年12月的報告就說， 隨著中國出口產品技術水平和競爭力的持續提升， 韓國有必要進一步提升出口產品的對外競爭力， 同時通過實現出口市場多元化， 以改善當前過度依賴中國市場的出口結構。顯然， 韓國政府終於承認，對外出口的確有過度依賴中國市場的事實。

我財政部統計，2023年全年對中國出口1,522.5億美元， 年減18.1%、創有統計以來的最深跌幅， 使對中國出口占總出口比重降至35.2%、是過去21年來最低點 。同期對美出口762.4億美元、年增1.6%，對歐出口422 .9億美元、年增2.9%，對美、歐出口規模均創歷年新高， 占總出口比重分別上升至17.6%、9.8%，分別為近21年、 12年來最高。

台灣也是一個以出口為導向的國家， 其中對中國的出口比重占比不小，半導體及電子零組件更是占大宗， 很多人都擔心台灣半導體出口到中國， 未來也可能和韓國一樣被追上來，韓國經濟出現巨大轉變， 台灣也應該有所警覺！但以去年對中國出口年減18.1%， 讓對中國占比降至35.2%，創下過去21年來新低來看， 對中國市場的依賴減少，對台灣是件好事。