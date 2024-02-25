Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

「香辣豬肉乾」、「香辣豬肉絲」也中蘇丹紅風暴 流向新北6業者1家102公斤全賣光

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/25 17:03
含致癌成分「蘇丹紅」的辣椒粉食安事件持續蔓延，新北市衛生局進行稽查。（圖／新北市衛生局）

含致癌成分「蘇丹紅」的辣椒粉食安事件持續蔓延，新北市衛生局進行稽查。（圖／新北市衛生局）

新北持續追查含蘇丹紅之紅辣椒粉原料並重申所有批號自主預防性下架

含致癌成分「蘇丹紅」的辣椒粉食安事件持續蔓延，台中食安處及苗栗縣衛生局通報，金安記食品廠製售之「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」使用新北保欣企業問題辣椒粉。對此，新北市衛生局今（25）日表示，產品販售至6家業者，其中1家為傳統市場之肉鬆攤位已全數售完。另外，苗栗也有業者採購辣椒粉製成菜䔕餅、白胡椒美味棒，今查核9家通路，皆已下架。

新北市衛生局24日及25日續查台中食安處及苗栗縣衛生局通報之問題產品下架狀況，台中金安記食品廠製售之「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」兩項產品販售至新北市6家業者，其中1家為傳統市場之肉鬆攤位，該業者進貨102公斤之香辣豬肉乾已全數售完，其他5家假日未營業。

至於「菜脯餅」及「白胡椒美味棒」今(25)日查核9家通路，皆未有違規品於架上販售。

針對中國輸入紅辣椒粉含蘇丹色素事件，新北市衛生局經查保欣公司自2023年3月20日起向中國河南省三禾藥業有限公司進口共28批「紅辣椒粉」原料，截至目前為止，共計4批(效期：2026.10.04、2026.10.12、2026.10.29及2027.01.07)經檢驗確認檢出蘇丹色素三號，因保欣的貨品存放於桃園之倉儲，又邊境當時僅採加強抽批查驗未有全面抽驗攔截，故新北市與桃園市衛生局跨縣市與中央合作持續追查。

針對檢驗不合格原料，衛生局即通報販售之下游廠商所轄衛生局後續追查並釐清是否有再製成其他產品。此外，為儘速防堵有疑慮的產品流通，以縮小影響範圍並維護台灣食品品質形象，新北市於2月20日已要求保欣公司自中國三禾藥業輸入之「紅辣椒粉」不論批號全數自主下架，請下游業者勿再使用並回收退回保欣公司。
蘇丹紅
辣椒粉
保欣
新北市衛生局
台中食安處
食安
致癌風險
菜脯餅
白胡椒美味棒

相關新聞

蘇丹紅辣椒粉風波！菜䔕餅驗出致癌物全聯下架回收　源頭找到了
蘇丹紅辣椒粉風波！菜䔕餅驗出致癌物全聯下架回收　源頭找到了
2024/02/24 20:59
致癌蘇丹紅辣椒粉流入漢來軒 台中市府：7.5公斤已用罄
致癌蘇丹紅辣椒粉流入漢來軒 台中市府：7.5公斤已用罄
2024/02/22 20:44
司馬庫斯賞櫻團11人上吐下瀉 台中市食安處稽查發現缺失：2業者立即停業
司馬庫斯賞櫻團11人上吐下瀉 台中市食安處稽查發現缺失：2業者立即停業
2024/02/22 15:52
致癌風險「蘇丹紅」辣椒粉流向7業者 新北又追出5間
致癌風險「蘇丹紅」辣椒粉流向7業者 新北又追出5間
2024/02/21 17:52
蝦味先含工業色素「蘇丹紅」3/31前裕榮食品提供退換貨
蝦味先含工業色素「蘇丹紅」3/31前裕榮食品提供退換貨
2024/02/21 14:34

更新時間 : 2024-02-25 18:45 GMT+08:00

最受歡迎

【懶人包】2024鹽水蜂炮2/23、24登場 交管、遶境路線一次看
【懶人包】2024鹽水蜂炮2/23、24登場 交管、遶境路線一次看
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
2024士林官邸鬱金香展 同場加映鬱金香花燈
2024士林官邸鬱金香展 同場加映鬱金香花燈
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
南韓醫界集體辭職、醫學院生集體休學　尹錫悅態度強硬不退讓
南韓醫界集體辭職、醫學院生集體休學　尹錫悅態度強硬不退讓
【更新】輝達NVIDIA股價狂飆 台積電重登700元 台股23日早盤一度攻上1萬9千點
【更新】輝達NVIDIA股價狂飆 台積電重登700元 台股23日早盤一度攻上1萬9千點