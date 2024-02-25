「香辣豬肉乾」、「香辣豬肉絲」也中蘇丹紅風暴 流向新北6業者1家102公斤全賣光

新北持續追查含蘇丹紅之紅辣椒粉原料並重申所有批號自主預防性下架

含致癌成分「蘇丹紅」的辣椒粉食安事件持續蔓延，台中食安處及苗栗縣衛生局通報，金安記食品廠製售之「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」使用新北保欣企業問題辣椒粉。對此，新北市衛生局今（25）日表示，產品販售至6家業者，其中1家為傳統市場之肉鬆攤位已全數售完。另外，苗栗也有業者採購辣椒粉製成菜䔕餅、白胡椒美味棒，今查核9家通路，皆已下架。

新北市衛生局24日及25日續查台中食安處及苗栗縣衛生局通報之問題產品下架狀況，台中金安記食品廠製售之「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」兩項產品販售至新北市6家業者，其中1家為傳統市場之肉鬆攤位，該業者進貨102公斤之香辣豬肉乾已全數售完，其他5家假日未營業。

至於「菜脯餅」及「白胡椒美味棒」今(25)日查核9家通路，皆未有違規品於架上販售。

針對中國輸入紅辣椒粉含蘇丹色素事件，新北市衛生局經查保欣公司自2023年3月20日起向中國河南省三禾藥業有限公司進口共28批「紅辣椒粉」原料，截至目前為止，共計4批(效期：2026.10.04、2026.10.12、2026.10.29及2027.01.07)經檢驗確認檢出蘇丹色素三號，因保欣的貨品存放於桃園之倉儲，又邊境當時僅採加強抽批查驗未有全面抽驗攔截，故新北市與桃園市衛生局跨縣市與中央合作持續追查。

針對檢驗不合格原料，衛生局即通報販售之下游廠商所轄衛生局後續追查並釐清是否有再製成其他產品。此外，為儘速防堵有疑慮的產品流通，以縮小影響範圍並維護台灣食品品質形象，新北市於2月20日已要求保欣公司自中國三禾藥業輸入之「紅辣椒粉」不論批號全數自主下架，請下游業者勿再使用並回收退回保欣公司。