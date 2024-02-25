川普輕取南卡羅萊納州初選 海利矢言奮戰至「超級星期二」

美國前總統川普週六在共和黨內初選延續連勝勢頭，在南卡羅萊納州輕鬆擊敗前駐聯合國大使海利。這場勝利也讓川普的朋友喊話海利退出競選，海利則頑強的表示至少會撐到3月5日的「超級星期二」。

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【美國總統大選】迪尚特退初選、海利不當副手 川普未來搭檔已有屬意人選

美國大選 11 月登場，共和黨內初選競爭一開始就是川普取得領先勢頭，隨著頭號對手、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）1月下旬退選支持川普，僅剩海利頑強堅持，並矢言落敗絕不當副手。川普醜聞官司纏身卻聲勢驚人，儘管海利是土生土長的南卡羅萊納州人，又曾連任兩屆州長，外界依然看好川普拿下該州。

然而，海利的表現超出民調預期，根據愛迪生研究公司（Edison Research）數據指出，在 99% 的預期選票中，川普以 59.58% 的支持率勝出，海利則為 39.5%。而根據追蹤網站 538 指出，週六之前美國全州範圍民意調查顯示，川普平均領先 27.6 個百分點。

海利談及自己的得票率時表示，4 成民意並不小，這顯示在共和黨內初選中，有大量選民想要一個替代方案。

迄今為止，川普已拿下 5 場共和黨內初選，這使得海利獲得黨內提名的可能性越發受限。然而海利展現頑強鬥志，表示至少會競選至3月5日的「超級星期二」。屆時美國的 15 個州及 1 個領地的共和黨人將選出心意所屬的提名人。

海利向南卡羅萊納州的支持者表示，共和黨需要在 11 月打敗尋求連任的民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden），而她不認為川普可以做到。近日海利加大了對川普的抨擊力道，然而幾乎沒有證據顯示，共和黨選民對川普以外的候選人有興趣。

根據愛迪生研究公司的民調結果，週六的共和黨初選中選民最為關注移民議題，約 39% 的選民提及此議題，而 33% 的民眾則表示經濟為頭號關心議題。約有 84% 的選民認為美國當前經濟不好或很差，這也凸顯了拜登在11月大選中的潛在弱點。

然而，川普也並非毫無弱點，週六有近 3 分之 1 的選民表示，若川普在刑事案件中被判有罪，將不適合擔任美國總統。川普的首次刑事審判定於 3 月 25 日在紐約開庭。該案中他被控偽造商業紀錄，隱瞞向成人女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費一事。其他三項指控中也包括密謀推翻拜登 2020 年選舉獲勝結果。川普拒不認罪，並在沒有證據的情形下聲稱，這些指控都源於民主黨要破壞他競選活動。