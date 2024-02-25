不只性行為 HPV病毒可透過口腔、口沫傳染 醫籲正視威脅、不分性別接種疫苗

人類乳突病毒（HPV）不只是會引起女性的子宮頸癌，還會引發菜花或其他HPV相關疾病。台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎說，除了性行為以外，HPV也可能經其他途徑傳染，因此若經濟許可，不分年齡、性別都應該接種HPV疫苗。

子宮頸癌是台灣婦女最常見的癌症之一，也是常見的死亡原因，110年有1,310名子宮頸癌新診斷個案及111年有608名女性死於子宮頸癌。罹患子宮頸癌的主要原因是持續感染人類乳突病毒（HPV），一般感染HPV後，沒有明顯症狀，約有9成感染者會在1年內自行消除，而超過1年未消除就稱為「持續性感染」。

國健署癌症防治組長林莉茹說明，HPV是一種DNA病毒，目前已知高達兩百多型HPV，HPV感染與陰道癌、肛門癌、外陰癌、陰莖癌等男性及女性外生殖器癌的發生有關，其中大部分子宮頸癌更是經由持續HPV所致；此外感染低危險型的HPV病毒，雖然致癌率較低，仍可能引起菜花。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎說，子宮頸癌幾乎100%都是人類乳突病毒所引起，過往不少人認為自己沒有性行為就不用打疫苗，但有約5%感染就是經由性行為以外方式傳染，例如口腔等器官或口沫也可能帶有HPV病毒，，過往就有小嬰兒因有尿布疹，皮膚表面有細微傷口，又經過飛沫等方式遭傳染，而染上菜花。

李秉穎說，接種HPV疫苗後，保護力可達99%、98%，且持續相當久，研究追蹤達9年，接種者體內抗體幾乎沒有減少，推測最有可能就是因為環境中HPV病毒仍常見，不斷接觸病毒下，幾乎可達到終生免疫；此外，不只女孩可能感染HPV病毒，建議若經濟許可，不分年齡、性別都應該接種。

根據世界衛生組織（WHO）建議，針對9至14歲性行為尚未活躍女性接種HPV疫苗，預防效果較佳。而我國國健署自107年12月底起，全面推動國中女生接種HPV疫苗的服務，國中女生完整接種2劑之涵蓋率更逐年上升，並朝接種率穩定達90%以上之目標前進，鼓勵符合資格者接種疫苗，建構起健康的防線。

國健署提醒， 113年2月起將針對111年入學之國中女生提供校園接種第2劑HPV疫苗服務，提醒符合資格的女學生，經由家長或監護人同意後，依仿單建議時程完整接種，遠離子宮頸癌的威脅

國健署表示，接種後最常出現的症狀為注射部位紅腫痛、暈眩、頭痛，多屬輕微至中等程度，且時間短暫，若有接種疫苗的相關疑問，可以撥打全國HPV疫苗專線：0800-88-3513詢問。

此外，因為HPV疫苗是非活性疫苗，經醫師評估後，可以與其他非活性或活性疫苗如A型肝炎、B型肝炎、白喉、破傷風、非細胞性百日咳混合疫苗以及流感等疫苗一起接種，但接種部位要分開（例如：一種疫苗打右手臂、另一種疫苗打左手臂）。

另研究顯示，HPV疫苗雖然可以預防相關型別的病毒感染，但仍無法百分之百預防子宮頸癌，因此接種HPV疫苗後，仍須有安全的性行為，應正確使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢。

國健署補助30歲以上婦女每年免費一次子宮頸抹片檢查，鼓勵符合篩檢資格之婦女至少每3年接受1次抹片檢查。相關接種HPV疫苗的衛教資訊，請詳見國民健康署網站。