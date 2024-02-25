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避免組織分崩離析 西非國家經濟共同體解除對尼日制裁

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/25 15:40
2024年02月24日，西非國家經濟共同體（ECOWAS）召開特別首腦峰會，議題有尼日、馬利和布吉納法索三國的退出。（圖／路透社）

2024年02月24日，西非國家經濟共同體（ECOWAS）召開特別首腦峰會，議題有尼日、馬利和布吉納法索三國的退出。（圖／路透社）

去（2023）年8月尼日爆發軍事政變後，其所屬的西非國家經濟共同體（ECOWAS）除了進行經濟制裁外更聲稱不排除軍事介入，然而在內部聲音不一的情況下，最終是雷聲大雨點小，於昨（24）日宣布將終止制裁，以確保組織不要分崩離析。

事實上，過去4年來，西非及中非地區已爆發7場軍事政變，其中4個爆發政變的國家屬於西非國家經濟共同體（ECOWAS），也因此當ECOWAS討論對尼日進行制裁甚至是軍事行動時，已由軍方控制的三個「政變前輩」馬利、幾內亞以及布吉納法索幾乎是立刻給予支持。

其措施包括關閉對尼日邊境、祭出經濟制裁等，這迫使已是全貧窮國家之一的尼日必須大幅削減政府開支，同時對近5億美元的債務進行違約。

不過由於各成員國無法達成制裁內容的共識，ECOWAS實在是難以動用整個組織的力量團結進行對軍政府的抵制，加上尼日、馬利和布吉納法索在上（1）月底發表聯合聲明同時宣布退出組織，ECOWAS遲遲未進行的軍事干預，顯得更加蒼白無力。

雖然ECOWAS當下表示並未收到三國的退出申請，近半年的無實質作為仍暴露出該組織對西非地區的民主倒退完全無能為力的現實，隨之而來的就是今日宣布將取消對尼日的各項制裁，四個政變國中唯一沒有參與聯合聲明的幾內亞也同樣受惠，部分制裁被同步解除。

奈及利亞總統、ECOWAS主席蒂努布（Bola Tinubu）指出，組織正重新思考讓這些國家自行回歸憲政體制的方式，這些做法主要是要讓目前的政府領導人不將ECOWAS視為敵人；不過《路透社》認為，這其實就是對軍政府的默認與綏靖，以藉此維繫表面上的完整性。

三個宣布退出的國家宣稱，由於制裁行為非法，他們毋須遵循正常的退出管道，會籍已直接生效，同時表示將透過簽署共同條約〈薩赫勒國家聯盟〉（AES）追求更進一步的整合，甚至是建立一個聯邦政府，不過目前外界尚無從得知這個聯邦的政治、經濟以及軍事的整合程度。
西非國家經濟共同體
ECOWAS
經濟制裁
尼日
馬利
布吉納法索

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更新時間 : 2024-02-25 18:45 GMT+08:00

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