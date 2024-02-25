【228事件77週年】數百人上街遊行 籲國會應落實轉型正義

適逢228事件77週年之際，24日鄭南榕基金會及數十個民間團體共同發起228.0紀念行動，逾700人穿著黑衣上街頭，邀求總統當選人賴清德堅持轉型正義，訴求「新國會應落實轉型正義」、「轉型正義法案修法應穩健進展」、「政治檔案應實質公開」。

228事件發生在1947年，迄今已77週年。「228.0 誠實的歷史 健康的國家—228 77週年紀念行動 」是為復刻1987年由律師李勝雄、鄭南榕、醫師陳永興共同發起的平反228遊行而推出，今年已邁入第8屆。主辦方指出，今年遊行隊伍共分為10隊，遊行人數約700多名。鄭南榕基金會期待透過遊行的舉辦，讓更多人認識過去的歷史外，關注台灣的轉型正義，才能面對「誠實的歷史」，邁向「健康的國家」，持續深化台灣的民主。

鄭南榕女兒、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅表示，轉型正義的法制化、解除威權象徵的工程、中正紀念堂組織法的修法，仍有待努力的空間，而遊行本身不是挑起仇恨與破壞社會的和諧，是跟當年鄭南榕發起遊行一樣，都是為了愛與和平。

鄭竹梅訴求解除威權遺緒，她指出台灣仍有很多中正路、經國路與介壽路等，「不覺得這是一個奇怪的事情嗎？難道我們不覺得這是一個可改變的事情嗎？」

人權律師李勝雄表示，紀念228是為了台灣的民主、人權能代代相傳，且有些真相還沒有大白、有些冤屈還沒有平反，他希望大家能向著未來繼續努力前進。

遊行隊伍在行經天馬茶房遺址時，由曾在1987年參與首次228遊行的牧師林宗正，代表在此228事件引爆地紀念碑前獻花，並跪蹲親吻土地；遊行最後抵達當年的行政長官公署、現在的行政院，受難者家屬分別向立法院朝野3個黨團，呼籲支持及重視轉型正義，並宣讀行動宣言。

行動宣言內容，包括「新國會應落實轉型正義」、「轉型正義法案修法應穩健進展」、「政治檔案應實質公開」；要求將接任總統的賴清德要堅持轉型正義作為實踐台灣民主價值的重要工作，要求行政院及新國會提出處理轉型正義法案的具體時程。