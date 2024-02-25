夏立言26日率團訪中國「不排斥與官員見面」 有機會將哀悼漁民2死意外

國民黨證實，中國國民黨副主席夏立言預計明（26）日率代表團前往中國訪問，開展「新春拜年、關懷交流」之行。而此行主要是延續去（2023）年數次訪陸的目標和成果，關心在中國工作、求學和經商的國人同胞。訪中期間如有機會，亦將在適當場合表達對於近期金門海域不幸意外事件的哀悼之意。

國民黨今天發布新聞稿指出，此訪問早在去年底即開始規劃安排，並曾向台商台胞承諾春節後將前往中國拜年。訪問行程中，並未規劃與中國官員見面，但客隨主便，也不會排斥。若有機會中國官員會面，夏副主席將會請對方轉達，向近期發生在金門海域意外事件的罹難者家屬表達哀悼慰問之意，同時也向對方表達，大多數台灣民眾不樂見兩岸關係持續惡化，且對此事感同身受，希望能夠透過各種管道盡快公布事實真相，兩岸能夠維持過去相互尊重的默契，避免衝突或類似意外再次發生。

國民黨指出，金門海域不幸的意外事件，凸顯兩岸缺乏溝通對話，一旦遇到突發意外，恐會升高危險情勢。國際上許多國家即使和大陸存在歧見，高層還是密集對話，就是為了管控風險。正是因為當前兩岸關係緊張，才更應該積極對話。蔡總統日前也宣稱「持續尋求兩岸對話可能」，可是卻遲遲拿不出具體作為。

國民黨表示，不論在朝在野，中國國民黨始終堅定捍衛中華民國的民主法治，維護台灣社會的繁榮安定，致力於維繫兩岸關係和平穩定，這個立場和使命一直都沒有改變。身為最大在野黨，在當前台海情勢緊張，政府又缺乏溝通協商管道的情況下，國民黨更是義無反顧，必須主動去關心台胞、和緩局勢，不會因為碰到意外事件就停止交流對話，這絕對是台灣全民和國際社會所樂見的。

訪問團預計於26日出發，七天行程將到訪廈門、廣州、南昌、杭州、昆山、上海等台胞聚居城市。此行除了副主席夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會資深顧問趙春山教授，以及黨部工作同仁等。