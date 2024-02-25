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俄政府歸還納瓦尼遺體 家屬拒秘密下葬 葬禮形式恐受干涉

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/25 14:03
西班牙巴塞隆納街頭，民眾在納瓦尼的紀念碑旁獻上鮮花。（圖／路透社）

西班牙巴塞隆納街頭，民眾在納瓦尼的紀念碑旁獻上鮮花。（圖／路透社）

俄國知名的反對派領袖納瓦尼律師（Alexei Navalny）於本（2）月16日逝世於俄國設於北極圈內的監獄。不知道是受到國內強大的壓力影響，還是覺得也沒什麼差，俄國政府在扣留遺體多日後，終於在昨（24）日正式將遺體歸還給其家人，納瓦尼的助理亞爾米許（Kira Yarmysh）也對所有曾共同呼籲政府歸還遺體的人表達感謝。

納瓦尼自2000年開始投身政壇，並於從事律師及金融工作的同時，撰稿批評俄國國營企業的貪腐問題。2011年他開始反抗普丁及其所屬的統一俄羅斯黨，並因此多次遭當局凍結資產、逮捕，甚至被特務下毒，受到長期政治迫害，他也因此成為俄國這幾年來最著名的反對派代表。

2021年1月，納瓦尼自德國搭機返回俄國時，於莫斯科的伏努科沃國際機場遭當局以「詐欺調查」為由逮捕，面對國內大量的反對聲浪，他被送至勞改營後，被多次秘密轉移，而被當局指控的罪名則持續增加，甚至包含煽動反政府、替極端主義和恐怖主義傳教等，這導致他的刑期也不斷加長。

儘管如此，納瓦尼仍利用各項機會批評普丁及俄國政府的作為，包括對烏克蘭發動戰爭等，最後他於去（2023）年底被俄國政府「流放」至國內最偏遠的北極永凍區、俗稱為「極地狼勞教所」的亞馬爾-涅涅茨自治區聯邦監獄局第三特別監獄，並於本月逝世。

納瓦尼的遺孀尤莉亞（Yulia Navalnaya）昨（24）日指控普丁將納瓦尼遺體押為人質，在生前生後都折磨其身軀，要求立刻將遺體無條件歸還，並指控俄國政府就是導致其死亡的兇手。

亞爾米許稱，納瓦尼的母親柳德米拉（Lyudmila Navalnaya）被要求簽署一份認同納瓦尼是「自然死亡」的聲明書後，還被要求必須在3小時內「秘密下葬」，如果不同意這些條件，納瓦尼遺體就會被葬於一處監獄所有地，不過俄國政府否認了所有指控，並表示所有反應都只是「歇斯底里」。

儘管如此，俄國政府仍大動作取締任何試圖紀念納瓦尼者，一些人自行製作了手工的紀念碑，但被當局拆除，同時有上百人因參與紀念活動被捕。

現階段，由於柳德米拉似乎拒絕了當局的條件，納瓦尼的支持者仍擔心即使取回遺體，政府仍會干涉葬禮的進行，讓遺體難以按照納瓦尼家人希望的形式下葬。
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更新時間 : 2024-02-25 18:44 GMT+08:00

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