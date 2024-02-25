半個月內第二起！台南佳里再爆禽流感 24日撲殺12,794隻土雞

台南市佳里區16日一處紅羽土雞場出現H5N1亞型高病原性禽流感後，日前又傳出另一雞場的黑羽土雞異常死亡，經採樣並送驗確認為H5N1亞型高病原性禽流感，台南動保處已於昨（24）日撲殺12,794隻土雞。

動保處表示，21日接獲佳里區一養土雞業者通報場內黑羽土雞有異常死亡情形，當天立即派員至現場進行移動管制及疫情調查，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處立即於24日完成撲殺12,794隻，全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播

動保處表示，已積極強化禽流感各項防疫措施，並擴大養禽場禽流感監測採樣範圍，將針對撲殺場周邊半徑1公里內9場養禽場實施採樣監測，1至3公里內40場禽場訪視查核並發放消毒水，另實施案例禽場關聯場採樣監測。

同加強化製場死亡化製數量異常管控，回溯調查是否有疫情，稽查化製車輛清潔消毒，並持續派遣消毒車加強高風險區周邊公共區域之消毒頻度，將環境中之潛在病毒降到最低。

動保處指出，近日早晚冷涼溫差大，動保處提醒養禽業者提高警覺加強防疫工作，呼籲養禽業者，除了配合並落實執行之外，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報動保處，並依照防疫人員指導做必要處置措施，避免禽流感的傳播。