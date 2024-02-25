台灣燈會24日啟燈逾百萬人湧入台南 吸睛「小龍包」至3/10前限量發送中

第35屆台灣燈會睽違16年重返台南市，高鐵站周遭逾300個燈會花燈於元宵節（2/24）當晚照亮夜空，總統蔡英文點亮高達22公尺的主燈「龍來台灣」，四射的光芒及動感樂曲，並搭配上旋轉的主燈，預估有逾百萬人潮一同見證台南400年歷史時刻。

2024台灣燈會「高鐵燈區」24日晚間啟燈，蔡總統親自點亮主燈「龍來台灣」，燈區照亮夜空。蔡總統指出，從2001年，台灣燈會開始到各縣市舉辦，經過16年，在建城400年的時刻，再度來到臺南舉辦，可說是意義非凡。這些年來，台灣燈會是台灣人每年期待盛會之一，也是台灣觀光一大招牌，吸引許多外國遊客。

蔡總統表示，今年燈會以「龍耀臺南」為主題，規劃兩大燈區。「安平燈區」呈現臺南深厚的文化底蘊；我們現在所在的「高鐵燈區」鄰近沙崙智慧科學城，則是象徵著臺南的科技和未來。

總統說，特別是這次燈會結合500架無人機的表演，全部是由台南的無人機團隊規劃和執行，不僅呈現了在地的文化故事，也展現台灣無人機產業的深厚實力。蔡總統說，台灣國際蘭展、世界蘭展同時在台南登場，希望大家拿手機拍照攝影，上傳社群媒體多宣傳，邀請大家到台南賞花及賞燈，並祝福新的一年平安順心。

2024台灣燈會在台南，24日元宵節晚間在高鐵燈區的主燈「龍來台灣」正式點燈，總統蔡英文（台上前右3）與行政院長陳建仁（台上前右2）及台南市長黃偉哲（台上前左3）等人一同進行開燈儀式。（圖／中央社）

在2024台灣燈會在台南高鐵燈區啟燈儀式之後，緊接著在另一側，戶外歌仔史詩音樂劇《1624》首場演出盛大開演，吸引數萬人湧進大台南會展中心前空地。

文化部表示，《1624》歌仔音樂劇首場演出幕前幕後動員超過500名工作人員，台上戲曲天王天后孫翠鳳、唐美雲、陳昭香、郭春美、小咪、許秀年等能量全開，舞台陣容浩大，樂團演出實力堅強，隨著劇情，西拉雅人、漢人、荷蘭人、日本人各族群紛紛登場，共構多聲部的歷史視角，栩栩如生回顧台灣歷史身世；長90公尺、高18公尺的巨型舞台，層層疊出山海遠景，高低錯落，詩意描繪海浪與巨鯨意象，特殊的造型引起民眾紛紛駐足拍照。

《1624》歌仔音樂劇今（25）日晚上還有一場演出，線上亦將同步播出，歡迎錯過今日演出的民眾把握機會欣賞，也歡迎戲迷一同來二刷。無法蒞臨現場的民眾也別失望，亦提供線上轉播，可至FB粉絲專頁－文化部、國立傳統藝術中心、公視台語台、YouTube－公視台語台來觀看。

此外，往年台灣燈會除了主燈吸引民眾駐足觀賞，小提燈也非常受大小朋友歡迎。南市府指出，今年以生肖龍為主題，將龍變身為在身上的「小龍包」，龍頭可放入一些輕量的隨身物品或小玩具，龍身則變成長背帶，可頸掛、側背或斜背，更可成為搭配造型的亮眼配件。

「小龍包」小提燈也24日起至3月10日，時間為下午4時至6時（數量有限，發完為止），領取地點分別為安平燈區i5服務台、燈會美食市集（原安億停車場），以及高鐵燈區i4及i8服務台，歡迎民眾前往排隊領取。

台南市長黃偉哲24日下午4時於高鐵燈區i8服務站與「魚頭君」、「熊本熊」一起向民眾發放「小龍包」小提燈。（圖／台南市政府）