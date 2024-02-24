蘇丹紅辣椒粉風波！菜䔕餅驗出致癌物全聯下架回收　源頭找到了

綜合報導，蘇丹紅辣椒粉風波持續延燒，繼蝦味先、豬肉乾後，又有一款食品被驗出含有蘇丹紅。台北市衛生局24日晚間接獲苗栗縣衛生局通知，苗栗縣鑫豪食品公司生產的菜䔕餅，因使用到含有蘇丹紅的脫水辣椒粉，已被全聯福利中心下架回收。

北市衛生局指出，鑫豪食品使用的脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司的紅辣椒粉，經檢驗後確認含有蘇丹色素三號，違反不得檢出規定。鑫豪食品以此原料製成菜䔕餅及白胡椒棒兩項產品，其中菜䔕餅有3種規格，分別為30g、65g及110g，白胡椒棒則為7g。

根據苗栗縣衛生局的資料，鑫豪食品生產的菜䔕餅，在台北市的銷售通路僅有110g規格的產品販售給全聯福利中心。全聯表示，在接獲北市衛生局通知後，已立即將該產品下架回收，並清點數量中。

北市衛生局提醒，蘇丹紅具有潛在致癌性，呼籲民眾若有購買上述產品，請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業。

上述含致癌物的辣椒粉源頭來自新北市「保欣企業有限公司」輸入中國河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉，食藥署強調，已自112年12月11日至113年6月10日對中國辣椒粉採100％逐批查驗，查驗符合規定才能輸入。

食藥署表示，至於中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自113年2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。食品業者應持續依據《食品安全衛生管理法》規定，落實自主管理。