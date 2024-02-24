衛武營「大玩樂家」系列音樂會　周蕙溫柔獻唱台灣詞曲創作大師小蟲作品

衛武營國家藝術文化中心「大玩樂家」系列， 以古典樂編制重新妝點流行樂經典，2022年推出後備受好評。 今年邀請2位出身高雄的傑出音樂人，由溫柔女聲周蕙， 詠唱最懂女人心的詞曲創作大師小蟲作品， 指揮簡文彬將率領長榮交響樂團與天生歌手合唱團， 知名設計師汪俐伶操刀服裝設計，一同於今（24）日及明日演出大玩樂家3《小蟲&簡文彬&周蕙 跨樂衛武營音樂會》。

此次演出作品橫跨80、90年代， 以古典樂重新架構小蟲多首膾炙人口作品，除了鄭怡的《 小雨來得正是時候》、林憶蓮的《玫瑰香》、任賢齊的《心太軟》， 還有李麗芬的《愛江山更愛美人》、張惠妹《我可以抱你嗎》、 潘越雲《我是不是你最疼愛的人》、杜德偉的成名曲《鍾愛一生》 等，而曲風輕快的伊能靜作品《悲傷茱麗葉》要如何以交響樂呈現， 更是讓原創者小蟲非常好奇。

衛武營藝術總監簡文彬表示：「製作『大玩樂家』系列的初衷， 是希望能打破表演藝術『高深』的刻板印象。此次『大玩樂家3』 演出12首曲目原唱是12位不同歌手， 可見小蟲老師很擅長以歌手特色量身打造作品， 而當中一些旋律結構，更隱約讓人有聽古典樂的感受。 周蕙要挑戰如何展現12首樂曲的不同風貌，非常讓人期待。」

此次演出， 特別邀請知名的音樂製作人呂聖斐擔綱音樂總監統籌編曲， 他和多位編曲家合作，將小蟲的經典玩轉出新面貌。 多首此次將演出的作品，編曲家在推敲原有主題和旋律後， 再從古典樂經典曲目中， 找出相近的音樂動機或經典樂段發展出新編曲，如《悲傷茱麗葉》 就從不少有關茱麗葉主題的音樂中找尋編曲靈感；《 我是真的付出我的愛》則引用主題關於「愛」的歌劇或古典樂旋律。

歌手周蕙表示：「我在高雄出生長大，回到這感覺特別親切， 但演出時為在地爭光的壓力特別大，希望能讓高雄人感到與有榮焉。 5月份我原本就有個人演唱會行程，接下『大玩樂家3』 的演出邀約，兩種如此不同的演出方式，對我是非常大的挑戰。 但可以參與衛武營融合古典和流行樂的企劃， 讓大家感受音樂的起源和傳承，是非常難得的機會。這場演出13首 歌有13種個性和表情，我會變身為千面女郎，希望在我25年歌唱 生涯可以完成這項成就，也希望觀眾盡情享受這場音樂會。」

擔綱演唱的歌手周蕙嗓音細膩綿長，1999年發行的首張專輯《 周蕙精選》銷售即突破百萬張，作品不拘主流另類，從抒情、 搖滾到電音，深受大眾喜愛。而其中最被聽眾喜愛的， 是其歌聲中細膩多情而情韻蜿蜒， 讓周蕙被歌迷稱為最適合夜裡聆聽的月光嗓音。

製作人劉慕堯表示：「『大玩樂家3』是推出3年來挑戰最高一次， 感謝小蟲老師給了很多建議和想法， 也很感謝周蕙花非常多時間練習和進錄音室練唱， 另外編曲老師們每次都快被我們逼瘋，但打磨出很好的成果， 希望大家能喜歡我們精心打造的『大玩樂家3』。」

被譽為浪漫派抒情教父的小蟲（陳煥昌），和羅大佑、李宗盛並列「 華語樂壇三大音樂教父」，身兼歌手、製作人、 詞曲創作者與唱片公司高層多重角色， 其創作不受限於快慢歌的歌型，融合並跨越了各年代的風格， 產出許多流行樂經典。此外， 他的作品也深深影響華語電視圈與兩岸三地華人電影圈，曾以《 紅玫瑰白玫瑰》、《天浴》、《阮玲玉》等電影音樂作品， 榮獲金馬獎和金曲獎殊榮。