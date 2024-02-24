台積電熊本廠開幕典禮　張忠謀稱為日本半導體帶來復興　首相岸田文雄支持興建二廠

台積電今（24）日下午舉行熊本廠JASM開幕典禮，張忠謀、劉德音等人皆出席，日本首相岸田文雄也透過影片致詞。

出席典禮者包括張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家及合作夥伴索尼和電裝株式會社高層，以及防衛大臣木原稔、眾議員萩生田光一等日本政要。

張忠謀：JASM將為日本半導體產業帶來新一波復興

張忠謀致詞表示，台積電於2019年收到日本開設晶圓廠的邀請，很高興在過去5年能把想法變成具體行動，相信JASM一定能進一步提升晶圓供應鏈的韌性，為日本半導體產業帶來新一波復興。

張忠謀表示，未來一定會有更多需求，目前成千上萬晶圓製造能量已就位，但未來幾年，透過人工智慧協助，一定能看到數百萬片晶圓的產能。

他提及，最近與人工智慧（AI）相關人士討論到需要的產能又驚又喜，需要的不只是幾萬、幾十萬片產能，而是需要更多晶圓廠，當然不能完全相信，但需求應屆於這之間。



創辦人張忠謀致詞表示，相信熊本廠將為日本半導體帶來新一波復興（圖／中央社）

劉德音：將致力半導體綠色製造，珍惜熊本土地

劉德音致詞向日本的支持表達感謝，並承諾會善用當地採購，以及珍惜熊本土地，致力半導體綠色製造，100%使用再生能源，節約地下水，確保水資源涵養及再利用。

劉德音說，JASM將為熊本帶來超過3400個高科技專業工作機會，期待能為熊本帶來正面影響，共同努力帶動半導體產業再創高峰。



台積電董事長劉德音感謝日本政府大力支持（圖／中央社）

岸田文雄：支持興建二廠

岸田文雄今日前往能登半島強震災區視察，因此透過預錄影片致詞，宣布政府將繼續協助興建二廠。

岸田文雄表示，為發展先進半導體，日本政府提供史無前例及大膽的協助，支持國內製造業基礎設施發展，熊本廠所產的先進邏輯半導體對台日兩國半導體業，以及半導體客戶相關產業是重要的一大步。



日本首相岸田文雄預錄影片致賀（圖／中央社）

日本的大力支援

為推動熊本建廠，日本取消已實施50多年的法規，大幅簡化程序，讓準備時間得以從2年縮短為6個月，且允許全年365天、24小時不間斷施工，縮短工期，動工至今只花費了20個月就完工開幕。

熊本廠由台積電與日本索尼半導體和電裝株式會社合資成立的JASM所設立，預計於今年底量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米製程，月產能約5.5萬片，將成為日本最先進的邏輯晶圓廠。。

台積電計畫在今年（2024年）底開始興建第2座晶圓廠，並在2027年底開始量產，二廠與一廠設備投資額共約3兆日圓（約新台幣6300億元），其中日本政府補助金就高達了1.2兆日圓（約新台幣2521億元）。

根據中央社，台積電熊本廠設於日本熊本縣菊池郡菊陽町，晶圓廠外牆採白色設計，辦公大樓則為大片透明落地窗，可一覽阿蘇山，兩棟建築物之間有空橋連通，外圍有植物造景，對面為一片高麗菜園，十分清幽。