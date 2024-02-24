畢卡索、安迪沃荷大師真跡來台灣！高美館攜英國泰特美術館舉辦年度特展　

高雄市立美術館（高美館）與英國泰特美術館推出年度特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》(Capturing the Moment)，大衛．霍克尼、畢卡索、安迪沃荷等大師真跡都將來台。

2024 夏季隆重呈現年度售票特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，與Tate Modern及全球第四大現當代收藏機構國巨基金會(YAGEO Foundation)合作，透過35位藝術巨匠、超過50件作品，呈現精彩呈現大衛．霍克尼、畢卡索、安迪沃荷、傑夫．沃爾、培根、杉本博司等20世紀重量級現當代藝術家繪畫與攝影關鍵超巨幅作品，展品為藝術史教科書指標性作品，為兼具藝術與教育的重鎊藝術盛宴。



英國泰德現代美術館展覽「Capturing the Moment」展場一隅，民眾正在觀賞格哈德 ．里希特 (Gerhard Richter)作品《Two Candles》（照片提供：國巨基金會YAGEO Foundation）

高美館作為Tate Modern在台唯一合作美術館，2018年合作Tate Modern《裸：泰德美術館典藏大展》佳評如潮。2024再次攜手推出《瞬間-穿越繪畫與攝影之旅》特展，展覽集結拍賣市場天價作品，罕見展出私人收藏重鎊作品，其中大衛．霍克尼作品《一位藝術家的畫像（游泳池與兩個人）》Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)，創下2018年以9030萬美元成交（約新台幣27億）紀錄，為在世藝術家拍賣最高價格。連年屢創拍賣天價的畢卡索，本次也將公開展出最具代表性作品。

展覽將於6月29日起至11月17日登場，票券原價300元，早鳥優惠（新台幣150元）將於5月25日至5月31日期間限定販售。



英國泰德現代美術館展覽「Capturing the Moment」展場一隅，展出巴布羅 · 畢卡索 (Pablo Picasso)作品〈Buste de Femme〉1938。（照片提供：國巨基金會YAGEO Foundation）