畢卡索、安迪沃荷大師真跡來台灣！高美館攜英國泰特美術館舉辦年度特展　

高雄市立美術館(高美館)與英國泰特美術館推出年度特展《瞬間-穿越繪畫與攝影之旅》(Capturing the Moment),大衛.霍克尼、畢卡索、安迪沃荷等大師真跡都將來台。

2024 夏季隆重呈現年度售票特展《瞬間-穿越繪畫與攝影之旅》,與Tate Modern及全球第四大現當代收藏機構國巨基金會(YAGEO Foundation)合作,透過35位藝術巨匠、超過50件作品,呈現精彩呈現大衛.霍克尼、畢卡索、安迪沃荷、傑夫.沃爾、培根、杉本博司等20世紀重量級現當代藝術家繪畫與攝影關鍵超巨幅作品,展品為藝術史教科書指標性作品,為兼具藝術與教育的重鎊藝術盛宴。



英國泰德現代美術館展覽「Capturing the Moment」展場一隅,民眾正在觀賞格哈德 .里希特 (Gerhard Richter)作品《Two Candles》(照片提供:國巨基金會YAGEO Foundation)

高美館作為Tate Modern在台唯一合作美術館,2018年合作Tate Modern《裸:泰德美術館典藏大展》佳評如潮。2024再次攜手推出《瞬間-穿越繪畫與攝影之旅》特展,展覽集結拍賣市場天價作品,罕見展出私人收藏重鎊作品,其中大衛.霍克尼作品《一位藝術家的畫像(游泳池與兩個人)》Portrait of an Artist (Pool with Two Figures),創下2018年以9030萬美元成交(約新台幣27億)紀錄,為在世藝術家拍賣最高價格。連年屢創拍賣天價的畢卡索,本次也將公開展出最具代表性作品。

展覽將於6月29日起至11月17日登場,票券原價300元,早鳥優惠(新台幣150元)將於5月25日至5月31日期間限定販售。



英國泰德現代美術館展覽「Capturing the Moment」展場一隅,展出巴布羅 · 畢卡索 (Pablo Picasso)作品〈Buste de Femme〉1938。(照片提供:國巨基金會YAGEO Foundation)