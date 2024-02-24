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吃到蘇丹紅怎麼辦？　營養師：快做5件事

By 健康醫療網／編輯部整理, 健康醫療網
2024/02/24 14:00
吃到蘇丹紅怎麼辦？　營養師：快做5件事

吃到蘇丹紅怎麼辦？　營養師：快做5件事

【健康醫療網／編輯部整理】日前由雲林縣衛生局（下稱雲衛）抽驗「濟生股份有限公司斗六廠」製售之「家用四合一調味料組合－細粉紅辣椒（效期：114.12.12）」產品，於113130日檢出含有蘇丹色素三號18 ppb（標準：不得檢出）。該產品全數出貨予全聯實業股份有限公司（下稱全聯公司）代銷，全聯公司已下架相同品項產品，總計全數下架11,824罐。

食藥署指出，蘇丹色素具潛在致癌性，非我國准用之著色劑且為環境部化學物質管理署公告之「毒性化學物質」；若添加於食品中，則違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款規定，依同法49條可處七年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣八千萬元以下罰金。

什麼是蘇丹紅?

資深營養師劉純君表示，蘇丹紅是一種有機化合物，屬於偶氮染料的一種，通常呈現紅色或橙紅色。它在食品工業中被用作顏色添加劑，以增添食品的色澤，特別是用於某些肉製品、魚類製品、調味料、醬料、甜點等食品中。

然而，蘇丹紅被證實對人體的健康有害，長期或大量暴露於蘇丹紅可能導致一系列健康問題，包括致癌、對神經系統的影響、過敏反應、皮膚刺激等，因此，許多國家，包括台灣，都已禁止蘇丹紅在食品中的使用。

不小心吃到，快做這5件事

劉純君指出，如果不小心吃到了含有蘇丹紅的食品，這裡有一些建議：

1.停止食用：如果您意識到所吃的食品中含有蘇丹紅，立即停止進食。

2.喝水沖洗口腔：喝一些清水，用水漱口幫助清除食物殘留和有害物質。

3.觀察身體反應：觀察身體是否出現任何異常反應，包括過敏反應、呼吸困難、皮膚發紅等，如果出現嚴重不適，應盡快就醫。

4.尋求醫療幫助：如果您對食品中的蘇丹紅過敏或出現其他不良反應，應該尋求醫療幫助。

5.記錄情況：記錄下食用的食品名稱、食用量以及出現的任何身體反應，這對於日後的醫療處理可能有幫助。

文章授權提供／常春月刊

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60959
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更新時間 : 2024-03-01 16:48 GMT+08:00

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