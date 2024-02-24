台北痛風粥+1！「朝粥幫」二店開幕專人桌邊分粥　做一事換3000元加菜金

王品集團全新的中餐品牌「朝粥幫」二店今（24）日開幕，首店進駐南京東商圈，二店選址林森南京路口，集團端出痛風粥滿足愛吃海鮮跟喝粥的胃，獨創三種口味－金龍、銀鳳及琥珀三大粥底，選用精選得獎米高雄147號香米，搭配龍蝦、北海道生鮮級干貝、鮑魚等，此外還有老皮嫩肉、百花釀油條、酸湯肥牛等必吃料理，並提供專人桌邊分粥服務。

熱愛海鮮狂粉必點的金龍粥底以蝦子熬煉，佐干貝、鮮蝦熬煮，濃醇海味大爆發。銀鳳粥底嚴選土雞及豬骨，以文火清燉慢熬數小時，淬鍊銀白高湯，湯頭味甘性溫，喝來清甜順口。琥珀粥底則用特級昆布鹹鮮提味，入口細緻甘甜，襯托食材原汁原味。



龍蝦海皇粥。（圖／餐廳提供）

搭配不同粥底打造干貝鮮蝦粥、鮑魚土雞粥、中卷鱸魚粥、龍蝦海皇粥等七款砂鍋粥，能直接點套餐或單點搭配。其中，龍蝦海皇粥以金龍粥底熬製，能吃到巴西龍蝦、北海道生鮮級干貝、鮑魚等奢華食材，搭配海皇龍蝦雙饗套餐，還可大啖火焰生爆龍蝦，擁有龍蝦兩吃鮮美滋味。



鮑魚土雞粥。（圖／餐廳提供）



「朝粥幫」招牌砂鍋粥，搭配必吃十大中華料理，不見臭豆腐將臭豆腐丁和肉末、辣椒、青蔥爆炒，炒至金黃焦香佐生菜，吃來味香清爽。雪花鍋巴蝦仁以蛋白、牛奶調製濃白醬，桌邊倒入炙熱鐵盤熱氣奔騰，極富視覺感，搭配米香添爽脆口感，一吃就愛上。板燒花椒蛋先將豬絞肉煸香，再加入蒜末、花椒爆炒，澆淋在半熟蛋上，開胃又下飯。



干貝鮮蝦粥。（圖／餐廳提供）

提供雙人、四人及六人套餐，套餐價最低1380元起，即日起至3月31日內用套餐並上傳AR照片，還可獲得總價值超過3千元「朝粥幫」加菜禮券，可兌換酸湯肥牛、金瓜海鮮煲、老皮嫩肉等功夫菜。