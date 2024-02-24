台北慶城街工地坍塌　市政府勒令停工並開罰18萬

台北市松山區慶城街一處新建工地昨（23）日晚間發生坍塌，道路呈V自行往工地傾斜，波及路邊4台車輛，目前已要求立即回補，針對違反建築法部分已要求勒令停工，並開罰新台幣18萬元。

台北市政府今（24）日表示，該工地起造人為璞真建設股份有限公司，承造人為大陸工程股份有限公司，監造人為原大聯合建築師事務所，開工日期為111年9月12日。目前施作深度14公尺深寬120公分深導溝，尚未進行基礎開挖。

建管處於昨日晚間約9點15分接獲慶城街工地施工造成道路坍塌情形，經現場勘查，因導溝支撐力不足致外部路面下陷。目前已要求承造人立即進行緊急回填，避免災害擴大。

建管處補充說明，為進行回填復原工作，慶城街於長春路至興安街路段暫時雙向封閉，視回填情形確認安全無虞後始開放通行，建管處將持續在現場指揮督導復原進度，並要求承商加強設置周遭道路，及鄰房安全觀測、提高觀測頻率，直到確認安全無虞。

而對於建築基地違反建築法部分，已立即勒令停工並處新臺幣18萬元罰鍰處分，後續施工計畫須經相關公會審查，確認周邊地質安全無虞始得復工。

蔣萬安今日前往視察時表示，目前持續進行灌漿回填作業，從昨晚到現在已回填360立方公尺，回填高度已上升至地面下2.9公尺，達3尺便符合安全目標值，會持續進行回填作業，預計中午完成。

另一方面，在進行相關數據比對跟檢測後，目前僅在地面塌陷處東側檢測有超過15公分道路沉陷，其餘目前比對監測數值皆為正常，也沒有地面塌陷、民房傾斜的狀況。

蔣萬安說明，昨晚為避免樹木傾倒，即刻進行回填，但經評估回填後樹木可能也無法存活；所以今天上午已經完成移除4棵黑板樹作業。針對自來水管線部分，經北水處檢測後並無漏水情形，但仍會透過透地雷達進行檢測及監測。