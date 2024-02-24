元宵節北台灣整天涼冷　明日起仍有兩波冷氣團接續報到

中央氣象署預報，受大陸冷氣團影響，今（24）日北台灣整天涼冷，中南部日夜溫差大，明（25）日與3月1日再各有一波冷氣團報到，皆約影響3天。

氣象署觀測，持續受大陸冷氣團影響，今日清晨新北石門及富貴角只有攝氏11.5度，中部以北及宜蘭多半在攝氏13至15度，南部及花蓮、台東16至18度。

根據氣象署，白天高溫北台灣為18至20度，整天涼冷，其他地區22至25度，高雄及屏東有機會達26至28度，中南部日夜溫差大；迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫雨，桃園以北可能有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

明天另一波更強的大陸冷氣團南下，全台氣溫再下降，26、27日大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，中南部日夜溫差大；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

28、29日大陸冷氣團減弱，氣溫回升，北台灣白天高溫將回升至24度左右，清晨各地仍偏冷，降雨範圍減少。不過，3月1日會再有一波大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣再轉冷；水氣再增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，3月4日冷氣團才減弱。