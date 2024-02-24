Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

元宵節北台灣整天涼冷　明日起仍有兩波冷氣團接續報到

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/24 10:10
圖為台北市松山區街頭民眾穿著保暖衣物在戶外活動。（圖／中央社）

圖為台北市松山區街頭民眾穿著保暖衣物在戶外活動。（圖／中央社）

中央氣象署預報，受大陸冷氣團影響，今（24）日北台灣整天涼冷，中南部日夜溫差大，明（25）日與3月1日再各有一波冷氣團報到，皆約影響3天。

氣象署觀測，持續受大陸冷氣團影響，今日清晨新北石門及富貴角只有攝氏11.5度，中部以北及宜蘭多半在攝氏13至15度，南部及花蓮、台東16至18度。

根據氣象署，白天高溫北台灣為18至20度，整天涼冷，其他地區22至25度，高雄及屏東有機會達26至28度，中南部日夜溫差大；迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫雨，桃園以北可能有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

明天另一波更強的大陸冷氣團南下，全台氣溫再下降，26、27日大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，中南部日夜溫差大；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

28、29日大陸冷氣團減弱，氣溫回升，北台灣白天高溫將回升至24度左右，清晨各地仍偏冷，降雨範圍減少。不過，3月1日會再有一波大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣再轉冷；水氣再增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，3月4日冷氣團才減弱。
中央氣象署
冷氣團
天氣

相關新聞

冷氣團接續報到　今日低溫13至15度　26日氣溫再下降
冷氣團接續報到　今日低溫13至15度　26日氣溫再下降
2024/02/23 10:26
22日起東北季風增強 北部低溫15度 26、29日又有一波冷空氣報到
22日起東北季風增強 北部低溫15度 26、29日又有一波冷空氣報到
2024/02/21 20:14
初二初三清晨各地氣溫偏低　西半部須注意日夜溫差大
初二初三清晨各地氣溫偏低　西半部須注意日夜溫差大
2024/02/11 09:49
低溫特報！除夕濕冷 初二至初六全台漸回溫轉晴、宜走春
低溫特報！除夕濕冷 初二至初六全台漸回溫轉晴、宜走春
2024/02/09 12:42
玉山成夢幻銀白世界 冷氣團發威持續降雪 積雪達5公分
玉山成夢幻銀白世界 冷氣團發威持續降雪 積雪達5公分
2024/02/08 09:07

更新時間 : 2024-02-24 20:04 GMT+08:00

最受歡迎

【懶人包】2024鹽水蜂炮2/23、24登場 交管、遶境路線一次看
【懶人包】2024鹽水蜂炮2/23、24登場 交管、遶境路線一次看
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
【更新】輝達NVIDIA股價狂飆 台積電重登700元 台股23日早盤一度攻上1萬9千點
【更新】輝達NVIDIA股價狂飆 台積電重登700元 台股23日早盤一度攻上1萬9千點
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
2024士林官邸鬱金香展 同場加映鬱金香花燈
2024士林官邸鬱金香展 同場加映鬱金香花燈
南韓醫界集體辭職、醫學院生集體休學　尹錫悅態度強硬不退讓
南韓醫界集體辭職、醫學院生集體休學　尹錫悅態度強硬不退讓