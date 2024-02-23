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台北慶城街工地塌陷 路邊車輛嚴重傾斜

By 台灣英文新聞－編輯
2024/02/23 22:36
台北市松山區慶城街附近一處新建工地23日晚間驚傳地層下陷，有停放在工地旁停車格內汽車遭波及，車身明顯傾斜。中央社記者徐肇昌攝 113年2月...

台北市松山區慶城街附近一處新建工地23日晚間驚傳地層下陷，有停放在工地旁停車格內汽車遭波及，車身明顯傾斜。中央社記者徐肇昌攝 113年2月...

更新時間：02-24 00:30

根據蔣萬安，新建工地尚未進行基礎開挖，準備要做連續壁的工程，進行到導溝施工的階段。初步瞭解是內部支撐力不夠，造成導溝外部下陷，旁邊外導溝旁的路面下陷，才造成車輛傾斜。目前正就內部導溝與路面塌陷部分緊急回填，務使影響不要擴大。

中央社引述台北市結構工程工業技師工會理事長徐茂卿說法，坍陷區域不大，不致造成嚴重影響，現先回填坑洞。北市副市長李四川預估 24 日早上就能回填完成，審定安全後才允許復工。

發布時間：02-23 22:30

台北市松山區慶城街一處工地今（23）日晚間驚傳地層下陷，造成停放路邊的 4 輛車輛遭到波及，嚴重傾斜，警方已封鎖現場，市府立即派員赴現場了解情況。

市長蔣萬安在臉書表示，晚間 9 點多，慶城街和興安街交叉口的新建工地地基下陷，下陷範圍評估中，無人受傷，並已劃設警戒線，架設前進指揮所，他與副市長李四川坐鎮事故現場，並呼籲附近居民與路過民眾注意安全。建管處已請技師公會協助釐清下陷原因。

2023 年 9 月 7 日，位於大直的「基泰大直」建案因開挖不慎，地層陷落，致周邊建物傾斜損壞。建管處依損鄰規則列管，要求基泰賠償受損戶，但台北市議員陳怡君 23 日指出，迄今仍有 169 戶未收到賠償費。基泰回應，近日與市府討論後，將通知鄰損戶 3 月開始申請。

台北慶城街工地塌陷 路邊車輛嚴重傾斜松山區慶城街工地塌陷。（圖／中央社翻攝畫面）
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