熊本設廠掀投資熱 台積電可望為日本帶來20兆日圓效益

台積電（TSMC）熊本一廠 24 日就要啟用，二廠也正如火如荼規劃中，隨著這全球晶片龍頭積極布局日本，帶動的投資潮也相當可觀，半導體供應鏈、金融業都正摩拳擦掌，可望於十年內為九州創造逾 20 兆日圓經濟效益。

日經亞洲報導，中國信託銀行是十年來唯一在日本深耕的台灣金融業者，2014 年收購了東京之星銀行。隨著台積電大力推進熊本建廠計畫，該銀行擴點熊本的需求也因而增加。

中信銀國際法金事業總處林永健表示，投資日本、尤其是熊本的詢問度暴增，客戶從台灣到東南亞都有。詢問內容不外乎如何買房、怎麼貸款、該住哪裡、孩子就學問題等等。「我們好像成了生活指南或顧問公司，因此中信決定要在熊本市區開設營運據點，方便服務客戶。」

日本向來不是金融業的心頭好，畢竟長期負利率難以獲利。然而，在晶片浪潮驅使與台積電加持下，形勢已有所改變。除了長期耕耘的中信，另七家台灣銀行，如玉山銀行、彰化銀行、臺灣銀行等，近年來都紛紛在日本設點。

龍頭出師大捷，提供了寶貴經驗，讓供應鏈的其他廠商信心大振，蠢蠢欲動。在全球半導體封裝測試業佔有一席之地的台灣力成科技（Powertech），也正評估是否要跟進赴日設廠。

一名台積電高層透露，日本政府相當積極提供協助，老早就開始在台積電廠區附近擴建道路。他也對台積電訓練的日本工程師讚不絕口，稱日本員工相當配合。「台日在職場倫理、食物方面有著高度的文化相似度，有助彼此溝通，也是日本廠能如此順利的原因。」

台積電的熊本佈局已掀起一波約 6 兆日圓的投資潮，主要來自日本設備和材料供應商如東京威力科創（Tokyo Electron）、京瓷（Kyocera）和勝高（Sumco），以及晶片製造商如羅姆半導體集團（Rohm）和索尼（Sony）。

根據九州經濟調查協會，始於 2021 年的這股投資潮，可望在未來十年為九州創造 20.77 兆日圓（新台幣 4.36 兆元）的經濟效益。