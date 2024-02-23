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立院台美國會議員聯誼會成立 首創藍綠雙會長制

By 台灣英文新聞－編輯
2024/02/23 18:29
2024年2月23日，立法院舉行「台美國會議員聯誼會」成立大會，邀請曾擔任聯誼會會長、駐美大使的副總統當選人蕭美琴（前右3）出席，與立法院...

2024年2月23日，立法院舉行「台美國會議員聯誼會」成立大會，邀請曾擔任聯誼會會長、駐美大使的副總統當選人蕭美琴（前右3）出席，與立法院...

立法院今（23）日舉行第 11 屆台美國會議員聯誼會成立大會，創下了首次「藍綠」雙會長制，而曾任第9屆會長的現任副總統蕭美琴也出席致詞，「回娘家」表達恭賀。

中央社、今日新聞報導，本屆聯誼會由立院副院長江啟臣擔任榮譽會長，國民黨立委柯志恩與民進黨立委王定宇擔任共同會長，共有 72 名跨黨派立委參與。

立法院長韓國瑜打趣道，昨日接見 6 名美國議員，議員來時一臉嚴肅，走時笑容滿面，因「跟外交部吃飯是黑白的，跟立委吃飯是彩色的。」韓國瑜稱，對國會議員最熱情接待的，只會是國會議員，美國議員聞言大笑。

副總統蕭美琴致詞時表示，自己是以第 9 屆畢業生的身分前來，當年她是會長，江啟臣是副會長，組成了跨黨派國會訪美外交團，她樂見本屆再以跨黨派精神組成。

蕭美琴強調，美國兩黨競爭激烈，台灣對美外交絕不能捲入兩黨爭端，要團結美方力量，不受政治干擾，台美關係才能愈來愈強大。蕭美琴表示，在對美外交上，她向來是大家的好夥伴。

江啟臣指出，美方定樂見台灣組成一支整合力量，與美國國會及其他行政部門互動。美國在台協會（AIT）副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）致詞時提到，今年適逢《台灣關係法》及 AIT 成立 45 周年，美國對台灣的支持一貫堅若磐石，從近年來美國跨黨派議員訪台次數可見一斑。

美國眾議院中國特別委員會主席眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）2 月 22 日至 23 日率團訪台，韓國瑜昨日接待了一行人，強調無論台美經過多少次政黨輪替，雙邊友誼、對民主價值的認同，都不會改變。
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