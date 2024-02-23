富邦momo聯名卡衝破「百萬」發卡量 穩站市場第一大電商聯名卡

台北富邦銀行網購神卡「富邦momo聯名卡」 發卡量正式突破百萬大關，成為台灣首張躋身「百萬俱樂部」 的電商聯名卡！為感謝百萬卡友的支持與喜愛， 年後收假之際北富銀與momo祭出卡友獨享開工應援，推出「 送百萬卡友出國」活動， 不限金額刷卡抽東京或紐西蘭雙人來回機票；還有2月26日「mo mo卡友日」限定加碼，歡慶發卡量破百萬回饋直衝10%， 新年就是要刷「富邦momo聯名卡」！

富邦momo聯名卡具有「不限金額、免登記、無上限」 三大回饋優點深受卡友喜愛，2023年momo卡友平均消費次數 較全站平均消費次數高出36%。依據卡友消費大數據分析，202 3年下半年海外旅遊相關消費較同期成長116%，為回應mo粉的 愛用，即日起至2月29日舉辦「送百萬卡友出國」回饋活動開跑， 凡持富邦momo聯名卡不限金額消費並完成登錄， 就有機會成為紐西蘭雙人來回機票(共1份)、東京雙人來回機票( 共3份)幸運得主，還有Segway電動滑板車、tokuyo美 腿機、Lenovo筆電等總價值超過20萬的好禮， 且抽獎機會可無限累積，在活動期間內momo站內每消費1筆即獲 1次抽獎機會，momo站外通路每消費1筆則直接2次計算(註1 )，消費次數越多，中獎機會越高！

除有眾多好禮大方送，2月26日「momo卡友日」限時再加碼， 一日限定回饋直衝10%！凡當日單筆刷「富邦momo聯名卡」 消費滿3,000元並完成登錄，即享限量最高3% mo幣回饋(註2)，加上精選1700大品牌最高7%回饋無上限 (註3)，包含GoPro、LEVIS、iloom、MAKE UP FOR EVER、Philips、SAMSUNG、The North Face、娘家、泰山、力度伸等熱門品牌，回饋加總將高達10% ，買好物領好康就趁momo卡友日。

另亦觀察「富邦momo聯名卡」卡友在站外通路的消費較同期亦有 56%的成長，因此特別規劃吃喝玩樂相關優惠滿足卡有需求， 像是超有感的「海外旅遊最高5%回饋」，於國外實體商店、 指定航空公司、訂房平台、旅行社消費刷「富邦momo聯名卡」 即享最高5%回饋；還有行動支付「綁定指定支付回饋最高5%」， 可先把「富邦momo聯名卡」綁到Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、LINE Pay、街口支付、台灣Pay中， 直接帶著手機出門感應或掃碼支付，就有機會享最高5%回饋； 愛美食的「富邦momo聯名卡」卡友，現在國內餐廳、精選外送/ 叫車平台最高5%回饋，無論叫車外出吃飯， 或外送在家享用美食亦有最高5%回饋（上述活動皆回饋momo幣 並限額需於台北富邦銀行完成登錄）。快趁現在加入百萬momo卡 友行列，踏上「刷momo 買 more more」的網購旅程！

註：

1. 站外通路：係指momo購物網/momo購物網App外之所有消 費。

2. 最高3%回饋：係指單筆滿3,000登記送100元mo幣。當日 15:00開放登記，每人限登記1次，限量2,000名。

3. 精選千大品牌最高7%回饋：係由「富邦momo聯名卡」3%原權 益，加上最高4%品牌加碼。