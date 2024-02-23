新北「校園安全」三大主軸　攜手司法、鏈結資源、防護升級

新北市教育局今(23)日攜手新北地方法院、警察局、社會局、衛生局、少年隊、少輔會等網絡單位於樹林高中舉辦「友善校園全方位、校園安全不漏接」友善校園週擴大宣導活動，共同宣誓「校園安全」的三大主軸，分別為「攜手司法，跨網絡接住每個孩子」、「鏈結資源，社區化安頓每位學生」與「防護升級，全方位強化校園安全」，展現打造讓家長師生都放心的友善安全校園之決心及行動力。
劉和然副市長出席活動時表示，新北市為了全面提升校園安全，已請各級學校依照教育部今(113)年2月6日頒布的輔導管教辦法，於今(113)年2月底前在校務會議討論訂定各校輔導管教辦法。同時，將加強與司法機關的跨網絡合作，接住每一個孩子，審慎評估每位非行少年需求，擬定完整輔導計畫，並結合行政機關、司法機關、學校、家庭與民間資源，例如少年福利服務中心、社區心理衛生中心等社政、衛政單位，以社區化輔導少年的概念，幫助少年能藉由不同場域的中介輔導措施，逐步導正其偏差行為，以順利返回學校。
新北地方法院主任調查保護官許日誠表示，針對觸法學生，學校都會召開個案輔導會議提供學生必要的輔導資源，本次宣誓活動就是想要透過少年調查官、保護官跟學校的緊密合作，共同研擬計畫，讓學校跟司法體系能夠共同約束、規範學生的行為，引導學生正向發展，有效改善偏差行為。
另外，新北市校園安全防護升級，在硬體面籌措5,000萬元經費改善校園安全設施設備，軟體面則強化三層校園安全防護網(校園安全、校外周邊安全及社區治安防護)，讓學校與轄區警政單位有更緊密、即時的合作互動，全方位強化校園安全。
樹林高中學務主任陳天宏就認為，透過這次宣導活動才了解非行少年需要身旁所有的人共同協助他，而這次修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，加入了強化家長親職功能不彰的後續因應措施，假設家長採取放任、忽略之態度，不願負起管教責任，學校可以主動向社政機關請求協助，也就是多了一層保護網，讓社政單位一起來要求管教孩子功能不彰的家長，讓孩子能獲得更完善的輔導照護。
教育局強調，此次友善校園週擴大宣導活動，除了已要求各校依規定修訂各校輔導管教辦法，減輕教師的管教負壓力，更重要的是希望落實「少年偏差行為預防及輔導辦法」的精神，讓警政、社政、司法機關等共同維護校園安全的單位，能無縫緊密織成完備的「友善校園安全網」，守護每一位學生的安全。