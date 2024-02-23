新北「校園安全」三大主軸　攜手司法、鏈結資源、防護升級

新北市教育局今(23)日攜手新北地方法院、 警察局、社會局、衛生局、少年隊、 少輔會等網絡單位於樹林高中舉辦「友善校園全方位、 校園安全不漏接」友善校園週擴大宣導活動，共同宣誓「校園安全」 的三大主軸，分別為「攜手司法，跨網絡接住每個孩子」、「 鏈結資源，社區化安頓每位學生」與「防護升級， 全方位強化校園安全」，展現打造讓家長師生都放心的友善安全校園 之決心及行動力。

劉和然副市長出席活動時表示，新北市為了全面提升校園安全， 已請各級學校依照教育部今(113)年2月6日頒布的輔導管教辦 法，於今(113)年2月底前在校務會議討論訂定各校輔導管教辦 法。同時，將加強與司法機關的跨網絡合作，接住每一個孩子， 審慎評估每位非行少年需求，擬定完整輔導計畫，並結合行政機關、 司法機關、學校、家庭與民間資源，例如少年福利服務中心、社區心 理衛生中心等社政、衛政單位，以社區化輔導少年的概念， 幫助少年能藉由不同場域的中介輔導措施，逐步導正其偏差行為， 以順利返回學校。

新北地方法院主任調查保護官許日誠表示，針對觸法學生， 學校都會召開個案輔導會議提供學生必要的輔導資源， 本次宣誓活動就是想要透過少年調查官、保護官跟學校的緊密合作， 共同研擬計畫，讓學校跟司法體系能夠共同約束、規範學生的行為， 引導學生正向發展，有效改善偏差行為。

另外，新北市校園安全防護升級，在硬體面籌措5,000萬元經費 改善校園安全設施設備，軟體面則強化三層校園安全防護網(校園安 全、校外周邊安全及社區治安防護)， 讓學校與轄區警政單位有更緊密、即時的合作互動， 全方位強化校園安全。

樹林高中學務主任陳天宏就認為， 透過這次宣導活動才了解非行少年需要身旁所有的人共同協助他， 而這次修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」， 加入了強化家長親職功能不彰的後續因應措施，假設家長採取放任、 忽略之態度，不願負起管教責任， 學校可以主動向社政機關請求協助，也就是多了一層保護網， 讓社政單位一起來要求管教孩子功能不彰的家長， 讓孩子能獲得更完善的輔導照護。

教育局強調，此次友善校園週擴大宣導活動， 除了已要求各校依規定修訂各校輔導管教辦法， 減輕教師的管教負壓力，更重要的是希望落實「 少年偏差行為預防及輔導辦法」的精神，讓警政、社政、 司法機關等共同維護校園安全的單位，能無縫緊密織成完備的「 友善校園安全網」，守護每一位學生的安全。