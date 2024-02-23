開拓白帶魚市場　貢寮區漁會推白帶魚罐頭

白帶魚肉質細緻，深受大家喜愛， 而貢寮區最大的澳底漁港，以白帶魚漁業蓬勃發展而聞名， 碼頭邊卸下一桶桶新鮮漁獲，透過產地直送，保留營養價值， 美味感及新鮮度更勝進口， 來到澳底漁港向貢寮區漁會採買白帶魚絕對是最佳選擇。 除了販售冷凍生鮮白帶魚之外，漁會獨家推出「紅燒白帶魚罐頭」， 提供白帶魚食品的創新體驗，更是送禮給親朋好友的絕佳選擇。 新北市漁業處誠摯邀請大家在走訪新北市漁港時， 千萬別錯過美味白帶魚料理，對冷凍生鮮白帶魚及「 紅燒白帶魚罐頭」有興趣的民眾， 可上貢寮區漁會官方網站進行購買。

新北市貢寮區依山傍海，海岸地形多元， 且介於黑潮及沿岸流兩大海流交匯處， 東北角特殊海岸環境造就形色各異的漁港景觀與漁業特色。 除了有貢寮鮑養殖產業、鯖鰺漁業、娛樂漁業、海女文化外， 白帶魚漁業也相當興盛。貢寮區漁會林麗美總幹事表示， 東北角所捕獲的白帶魚，幾乎都在貢寮區澳底漁港卸下漁獲， 再分級、秤重後裝箱裝桶，在最新鮮的狀態下銷售到週邊餐廳， 甚至是海外。因此，來到澳底漁港能看的到也吃的到新鮮白帶魚， 在碼頭邊親身感受辛勤的船員們， 將一桶桶白帶魚漁獲自漁船上卸下的場景， 親眼見識新鮮白帶魚閃耀著銀白色修長身型， 再前往週邊餐廳了解當地人如何烹煮白帶魚， 跟著當地人一同品嚐在地漁港直送的白帶魚料理。

貢寮區漁會為開拓白帶魚產品新市場，推出「 紅燒白帶魚罐頭」，即開即食，搭配飯食麵食， 簡單就能享受特製幸福滋味！林麗美表示，因為白帶魚刺不易處理， 製作成罐頭難度高。從去年3月開始，漁會與食品加工廠合作， 透過熱滲透技術將白帶魚骨、魚刺軟化，同時保留白帶魚肉的鮮甜， 順利開發「紅燒白帶魚罐頭」， 盼能為民眾帶來不一樣的白帶魚食品體驗。「紅燒白帶魚罐頭」 獨特風味，不僅能為賓主盡歡的宴會增添美味元素， 也非常適合作為親朋好友送禮之選。

新北市漁業處表示，新北市綿延的海岸線有美麗山海景緻， 途中每處漁港皆有獨特風貌與特色，沿近海域漁產資源豐富且多元， 歡迎前來體驗當地漁港漁村特色景緻，支持在地新鮮漁貨， 品嚐在地鮮美的海鮮料理。若來到澳底漁港， 這裡除了有新鮮白帶魚之外，還有鯖魚、透抽、 小卷等新鮮漁獲與知名的貢寮鮑產品，如果有需要購買「 紅燒白帶魚罐頭」、貢寮鮑產品、特色伴手禮及冷凍生鮮魚貨， 可以至漁會網站線上訂購，一鍵宅配到府，美味又方便。

貢寮區漁會訂購網站