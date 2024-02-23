開拓白帶魚市場　貢寮區漁會推白帶魚罐頭

白帶魚肉質細緻，深受大家喜愛，而貢寮區最大的澳底漁港，以白帶魚漁業蓬勃發展而聞名，碼頭邊卸下一桶桶新鮮漁獲，透過產地直送，保留營養價值，美味感及新鮮度更勝進口，來到澳底漁港向貢寮區漁會採買白帶魚絕對是最佳選擇。除了販售冷凍生鮮白帶魚之外，漁會獨家推出「紅燒白帶魚罐頭」，提供白帶魚食品的創新體驗，更是送禮給親朋好友的絕佳選擇。新北市漁業處誠摯邀請大家在走訪新北市漁港時，千萬別錯過美味白帶魚料理，對冷凍生鮮白帶魚及「紅燒白帶魚罐頭」有興趣的民眾，可上貢寮區漁會官方網站進行購買。
新北市貢寮區依山傍海，海岸地形多元，且介於黑潮及沿岸流兩大海流交匯處，東北角特殊海岸環境造就形色各異的漁港景觀與漁業特色。除了有貢寮鮑養殖產業、鯖鰺漁業、娛樂漁業、海女文化外，白帶魚漁業也相當興盛。貢寮區漁會林麗美總幹事表示，東北角所捕獲的白帶魚，幾乎都在貢寮區澳底漁港卸下漁獲，再分級、秤重後裝箱裝桶，在最新鮮的狀態下銷售到週邊餐廳，甚至是海外。因此，來到澳底漁港能看的到也吃的到新鮮白帶魚，在碼頭邊親身感受辛勤的船員們，將一桶桶白帶魚漁獲自漁船上卸下的場景，親眼見識新鮮白帶魚閃耀著銀白色修長身型，再前往週邊餐廳了解當地人如何烹煮白帶魚，跟著當地人一同品嚐在地漁港直送的白帶魚料理。
貢寮區漁會為開拓白帶魚產品新市場，推出「紅燒白帶魚罐頭」，即開即食，搭配飯食麵食，簡單就能享受特製幸福滋味！林麗美表示，因為白帶魚刺不易處理，製作成罐頭難度高。從去年3月開始，漁會與食品加工廠合作，透過熱滲透技術將白帶魚骨、魚刺軟化，同時保留白帶魚肉的鮮甜，順利開發「紅燒白帶魚罐頭」，盼能為民眾帶來不一樣的白帶魚食品體驗。「紅燒白帶魚罐頭」獨特風味，不僅能為賓主盡歡的宴會增添美味元素，也非常適合作為親朋好友送禮之選。
新北市漁業處表示，新北市綿延的海岸線有美麗山海景緻，途中每處漁港皆有獨特風貌與特色，沿近海域漁產資源豐富且多元，歡迎前來體驗當地漁港漁村特色景緻，支持在地新鮮漁貨，品嚐在地鮮美的海鮮料理。若來到澳底漁港，這裡除了有新鮮白帶魚之外，還有鯖魚、透抽、小卷等新鮮漁獲與知名的貢寮鮑產品，如果有需要購買「紅燒白帶魚罐頭」、貢寮鮑產品、特色伴手禮及冷凍生鮮魚貨，可以至漁會網站線上訂購，一鍵宅配到府，美味又方便。
貢寮區漁會訂購網站