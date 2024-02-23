臺灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅1.52% 上市股票總市值60.03兆元

根據臺灣證券交易所統計，113年2月23日發行量加權股價指數收盤為18,889.19點，較上週(113年2月16日)的18,607.25點上漲281.94點，漲幅約為1.52%，台灣50指數收盤為14,456.43點，較上週的14,179.07點上漲277.36點，漲幅約為1.96%，寶島股價指數收盤為21,643.26點，較上週的21,329.92點上漲313.34點，漲幅約為1.47%。產業別指數方面，漲幅以電機機械類指數上漲6.63%為最大，跌幅以電腦及週邊設備類指數下跌2.85%為最大，未含金融類指數上漲262.76點，漲幅約為1.62%，未含電子類指數上漲194.12點，漲幅約為1.07%，未含金融電子類指數上漲185.13點，漲幅約為1.25%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆9,405.46億元，全體上市股票成交金額為1兆8,125.85億元，股票成交量週轉率為2.36%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類6,223.33億元，占全體上市股票交易金額34.33%

第二名，電腦及週邊設備類3,220.94億元，占全體上市股票交易金額17.77%

第三名，電子零組件類2,281.26億元，占全體上市股票交易金額12.59%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電機機械類10.13%

第二名，電子零組件類7.46%

第三名，數位雲端類7.18%

累計今年年初開盤迄今共32個交易日，集中市場總成交金額為10兆5,068.85億元，市場日平均成交金額為3,283.40 億元，股票成交量週轉率為13.00%，股票日平均成交量週轉率為0.41%。

113年2月23日全體上市公司市場總值為新台幣60兆279.32億元，較上週(113年2月16日)市值59兆1,359.51億元增加8,919.81億元，增幅約為1.51%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)