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國際園藝協會與台灣簽MOU　開首例納入台企業會員

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/23 17:26
農業部見證國際園藝學會與「中華種苗學會」簽署合作MOU（圖／農業部網站）

農業部見證國際園藝學會與「中華種苗學會」簽署合作MOU（圖／農業部網站）

農業部邀請國際園藝學會(International Society for Horticultural Science，簡稱ISHS) 2月21日及22日來台召開常務理事會議，與台灣園藝學會、中華種苗學會及台灣蘭花產銷發展協會簽訂合作備忘錄(MoU)。

國際園藝學會此次來台參與「2024年全球園藝產業永續發展趨勢交流會」、第23屆世界蘭展及第20屆臺灣國際蘭展等國際園藝盛事，並納入台灣園藝學會的會員「正瀚生技股份有限公司」，作為首位國際企業會員。該公司於2023年12月掛牌上市從事農業生技新藥的研發，目前已有多款減碳型的產品行銷美洲地區實績，預期透過該ISHS會員網絡，進一步邁向歐洲等全球布局的目標。

農業部說明，國際園藝學會自1959年成立以來，目前有近70,000個會員，全球有超過200個國家與地區的團體會員，為全球最重要的國際園藝學術組織。

台灣自1990年成為國際園藝學會國家會員，2022年8月由我國國家代表台灣大學張教授耀乾獲選為亞洲常務理事，參與學會各項決策與專業獲理事認同，且認可台灣作為重要蘭花等園藝產業對接與研發據點，隔年該學會即擇定台灣召開常務理事會議。

農業部表示，本次國際園藝學會與台灣園藝學會、台灣蘭花產銷發展協會及中華種苗學會等產業團體簽署瞭解備忘錄，展現臺灣積極推動產業與學術及科學活動合作，包括辦理ISHS認可的國際研討會，並加強研發、出版與傳播相關的能力建構。

農業部特別強調，本次ISHS常務理事訪台期間，參與「2024年全球園藝產業永續發展趨勢交流會」，分享全球園藝ESG (Environmental、Social、Governance)實踐概述與應用，並瞭解台灣園藝產業的發展及轉型，促進國內外學術及產業的連結，透過在台召開常務理事會議及相關系列活動，促成公私部門與產(企)業團體建構與國際合作夥伴關係，成功擴大台灣園藝產業的國際影響力及能見度，並有效推動台灣園藝產業國際化布局。
農業部
國際園藝學會
合作備忘錄

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