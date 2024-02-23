板橋聯合獅子會捐44箱亞培安素 盼受助弱勢者事事平安健康

國際獅子會300B2區板橋聯合獅子會響應新北市好日子愛心大平台，23日上午捐贈44箱亞培安素營養品。會長邱春梅表示，現在獅子會友都知道侯友宜市長創立好日子愛心大平台，可以捐贈各項物資幫助弱勢，讓獅子會從事社會服務工作更得心應手、更有意義。亞培安素對於體弱多病者是很好的補給品，希望受贈者都能「事事平安健康」。

社會局長李美珍表示，日前拜會國際獅子會300B2區前總監市議員周勝考時，巧遇板橋聯合獅子會創會人周素滿、前會長陳瑞柑、陳錦京、現任會長邱春梅等人，了解該會雖然甫於110年10月才授證成立，但已積極從事多項社會服務工作，因此才能申請到LCIF（獅子會國際基金會）的補助，而且板聯會行事效率極高，在了解好日子愛心大平台的創立精神和目的之後，即刻說要捐助弱勢。

李美珍說，大平台下設有許多實物銀行，她過年後到14個社福中心走春，發現各實物銀行都有準備豐富的民生用品，以供弱勢民眾不時之需。但像奶粉或亞培安素屬於高單價的物品，尤其亞培安素對於罹病住院或高齡體弱的民眾，是個重要的營養補給品，非常感謝板聯會劍及履及，立即響應捐贈。

邱春梅會長表示，要申請LCIF基金，必須有相對的社會服務和捐款，而且要備妥相當完整的計劃申請，才能爭取得到。板聯會這次不僅成功申請到新北市的服務方案，也另外申請到偏區服務弱勢孩童的社會服務。