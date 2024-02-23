台北遠東香格里拉 繁花綻放饗春光 春日花漾下午茶

在這百花齊放的春日，台北遠東香格里拉甜點團隊從繁花似錦的春日景致汲取靈感，將粉嫩的櫻花、優雅的玫瑰、清新的茉莉、浪漫的薰衣草等，巧思設計十二道精緻茶點，即日起至4月28日，每個週末於38樓的馬可波羅酒廊推出「春日花漾下午茶」，每套1,580元+10%含氣泡酒一杯。大廳茶軒同步綻放「春戀繁花下午茶」，每套1,480元+10%。無論是在高空酒廊俯瞰城市美景，盡享微醺午後，還是在大廳茶軒一邊品嚐茶點一邊欣賞現場音樂，都能在這花香四溢的精緻午茶中，感受美好繽紛的春日時光。下午茶需事先預訂，訂位專線：(02)7711-2080。

主廚推薦創意茶點

醃漬鮭魚檸檬菊花塔

這款春意滿滿的鹹點，用糖、鹽及新鮮香草，再滴上些許檸檬汁和橄欖油調味，醃漬鮭魚約8小時，鎖住其鮮美。再搭配層層疊起的洋蔥碎、酸豆，帶來豐富的口感與海洋風味。而料理亮點是透過分子料理技術，將檸檬菊花酸甜醬轉化成逼真的鮭魚卵，在口中爆發出檸檬的清新與菊花的淡雅香氣。再以青豆仁和紅莧苗作為畫龍點睛之筆，增添繽紛春日色彩，更為此茶點帶來爽脆與清新口感。

野薑花番茄起司凍

將經典的起司餅乾搭配分子料理的創新手法，打造浪漫春日。選用鮮甜的番茄汁與野薑花的清新香氣，透過分子料理技術與莫札瑞拉起司相融合，形成了帶有野薑花味的番茄起司凍，在起司凍的絲滑中，番茄籽帶來微妙的嚼感，層次口感在舌尖展開。再以野薑花瓣點綴其上，如白色蝴蝶翩翩飛舞，讓春日充滿詩意。

桂花紅豆凍

在透明玻璃杯中，以醇香細膩的桂花紅豆凍為主角，周圍環繞著Q彈的桂花果凍和滑嫩的糖水栗子，增添多重口感。輕撒桂花瓣，就像春日花神蒞臨，帶來滿室馨香，而杯子上方覆蓋著以低溫烘焙的芝麻糖片，與桂花紅豆凍一起享用，多了輕脆口感與香甜韻味，每一口都充滿層次與驚喜。

春季花語系列甜點

玫瑰香草慕斯蛋糕

這款法式經典費南雪蛋糕，以鮮豔的紅色外表與香氣俘虜人心。蛋糕內餡是費南雪蛋糕，搭配杏仁果凍的細膩口感，而外層是玫瑰香草慕斯，質地輕盈如春日輕柔的微風。蛋糕的裝飾融合了優雅的白巧克力片、新鮮玫瑰花瓣與玫瑰果醬，增添美感的同時，在品嚐之際，綻放猶如愛情般的甜蜜與浪漫。

薄荷檸檬帕洛瓦

這款來自紐西蘭的經典帕洛瓦蛋糕，經過長時間低溫烘烤，外層酥脆而內裡藏著檸檬奶油的酸甜，彷彿初春的晨露。主廚在蛋糕上使用星形的花嘴，螺旋擠出薄荷香草香堤，清新香氣搭配樹葉形狀的巧克力裝飾，讓人感受到大地回春的美好與新生。

茉莉花茶慕斯

這款外層覆蓋著白色茉莉花茶慕斯，質地輕盈細膩，並以精緻的金箔與乾燥茉莉花茶葉點綴，內餡是濃郁的提拉米蘇巧克力蛋糕，與金黃閃亮的蜂蜜果凍呼應，呈現天然甜味與彈牙口感。底部則是紅寶石巧克力，帶來莓果的清香，彷彿置身花海之中，享受著無比的幸福。

薰衣草巧克力塔

這款充滿詩意與浪漫的杏仁餡派，夾心是綿密口感的薰衣草巧克力奶油，派面抹上一層淡紫色的黑醋栗果醬，酸酸甜甜清新口感。用花嘴擠出如雲朵般的香草香緹造型裝飾，搭配樹枝形的巧克力，再綴上幾朵乾燥薰衣草，不僅讓整體更顯精緻，似乎開啟了一扇任意門，一秒來到法國普羅旺斯，漫步於一望無際的紫色花田。

紫蘇梅酒慕斯球

這款奶黃色圓球形甜點，搭配的是法式傳統莎布蕾餅乾，名稱源於法語「sablé」，意思是像沙一樣鬆碎的口感。內餡是香草海綿蛋糕，外層披覆上一層紫蘇梅酒慕斯，這層慕斯帶有紫蘇的獨特香氣與梅酒的微妙甜酸，創意交融出獨特的法日風情，並以新鮮紫蘇花點綴，讓紫蘇清香更加濃郁，也讓春天的氣息迴盪在唇齒間。