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上海鄉村特製烤方便當 新春送暖關懷戶長輩

By 台灣英文新聞
2024/02/23 17:14
（圖／上海鄉村集團）
（圖／上海鄉村集團）

（圖／上海鄉村集團）

（圖／上海鄉村集團）

上海鄉村集團繼去年與銀色大門老人福利協會於THE上海合作募款，今年再度攜手協會，由本集團新開幕的天母別館舉辦新春送暖活動，捐贈便當給臺北市士林區葫東里的關懷戶長輩，期望藉由送餐的行為，讓長輩們能在精心籌備的美味中喜迎龍年。

臺北市士林區葫東里里長郭淑玲指出，政府其實給予弱勢族群很多資源跟補助，但往往有更多需要被幫助的人是不懂、也沒有能力求助。推動弱勢關懷福利服務需要各方的協助，透過社工持續的關懷、公益團體的努力，連結政府與民間的贊助和資源，讓愛傳播給每一個需要幫助的人。

為了讓關懷戶長輩們能體會到上海鄉村傳遞的「家鄉味」，主廚特別將上海鄉村「經典烤方」和特色菜餚製作成精緻便當，由服務人員跟隨郭里長的腳步，實際一步步踏訪了關懷戶，將精心準備的便當送至長輩們手中。在農曆新年這個特殊日子前夕，將滿載的關懷和愛心傳達給長輩們，在彼此的笑容中迎接嶄新的一年。

上海鄉村第三代接班人薛峰繼表示，上海鄉村多年來秉持選料嚴謹、作工精細、嫻熟紮實的手藝，深受地方食客的支持和喜愛，這次特別籌劃「天母別館新年送暖活動」，期望藉此回饋鄉里，讓關懷戶長輩們有機會能品嘗到上海鄉村「家的滋味」，也傳達未來將會持續投入公益關懷，進一步貫徹企業永續經營的責任。

更新時間 : 2024-02-23 17:24 GMT+08:00

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