新北最高婚宴殿堂：Mega50宴會廳 3/24《雲天花嫁》婚禮體驗日

新北最高婚宴殿堂「Mega50宴會廳」，位於新北地標百揚大樓的48樓，由台北遠東香格里拉飯店負責營運，以高樓美景、氣派佳餚和專業設備，被譽為新北婚宴第一品牌！為使準新人體驗有別於同業的客製化尊榮服務，Mega50宴會廳將於3月24日(星期日)下午二點，舉辦《雲天花嫁》婚禮體驗日，邀請有意嫁娶者踴躍報名，免費入場！現場妝點最新時尚佈置，同時安排浪漫婚紗秀、婚禮周邊商品一站式服務、手做捧花體驗…等活動，來客可享茶點招待、幸運摸彩、以及當天限定的婚宴特惠專案。周全完備的貼心規劃，讓準新人提前預習滿心期待的高空夢幻婚禮大典！

Mega50宴會廳以無敵景觀、名廚名菜和單一場地，成為新北地區凌駕同業的優勢競爭力，去年疫後婚宴市場復甦，週末假日場場客滿，帶動週間婚宴場次也激增！看好日後婚嫁需求強勁，該廳在睽違多年後再度舉辦婚禮體驗日，並特別提供『2024幸福花嫁』加碼專案，凡當天參與的準新人於2024年4月30日前簽約付訂，即享婚宴菜色升等一級，以起桌價每桌十人NT$16,800元為例，自動升等為NT$19,800元的菜色，每桌現省NT$3,000！此外，再送好禮五選三，選項包括紅酒暢飲、婚禮小物、Candy Bar、不限張數拍貼機、專業主持半價優惠，諸多好康，前所未見，新人可輕鬆完成終身大事還大省荷包。

毗鄰板橋大遠百的Mega50宴會廳，交通便利，地點絕佳，居高臨下，華麗氣派，可容納40桌400個座位，挑高六米、無樑柱的圓弧形場地，以整片大型落地窗框住天光夜色，雙北天際美景盡收眼底，浪漫指數破表！壁面配備千萬元等級的四座高畫質LED巨型螢幕，同步轉播現場實況。備受好評的宴席大菜則由港籍名廚蘇權暉領軍烹製，排盤大氣，滋味精妙，聯手經驗豐富的外場服務團隊，打造賓主盡歡的高水準圓滿婚宴。

以上婚宴專案價格皆須外加一成服務費；Mega50宴會廳地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48樓(板橋大遠百旁)，網址為www.mega50.com.tw。如欲報名婚體日或洽詢詳情，請電Mega50宴會業務專線：(02)7705-9742或7705-9746，線上報名，婚宴專案網址。