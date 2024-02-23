Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

北韓公民社會正在萌芽？58%脫北者曾參與政府禁止的聚會　

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/23 16:36
北韓女性在公園裡跳舞（圖／路透社alamy）

北韓女性在公園裡跳舞（圖／路透社alamy）

根據調查，150名脫北者中，有58%曾參加過北韓當局所禁止的聚會，公民社會似乎正一點一滴地形成。

負責南北韓統一問題的民間機構Hanhanaro（한하나로）研究所22日召開學術會議「北韓公民社會現況分析與培養戰略」，李詩孝（音譯）研究員發表了北韓公民社會相關問題的問卷調查結果。

共150名脫北者接受調查，其中有58%受訪者表示「曾參加過政府禁止的聚會」，所謂的「禁止的聚會」主要為一起看韓劇及南韓電影（38.7%）、聽南韓音樂（28%）、一起討論南韓社會和政治（12%）等與南韓有關的聚會。

全順英（音譯）研究員表示，若要收看韓劇等，很難由一個人帶入北韓，需要有很多人一起合作，也因此自然而然得形成地下網路，形成市民一起參與的一個空間。

此外，在問卷中，有12.7%的人表示有參與過「對抗北韓政權的聚會或行為的經驗」，這之中的大多數人表示，他們是為抗議當局控制市場。

李詩孝表示，雖然比例不高，但仍存在著對抗北韓封閉性以及極權主義等對抗政權的聚會或行為，代表著公民社會正在發芽。

江原大學統一研究院前任研究員鄭元熙（音譯）表示，1990年以後，北韓出現了灰色經濟擴散（又稱黑市場、地下經濟等）、外部信息流入、經濟管理體系變化、中產階級成長等，這些因素可能促使公民社會萌芽。
北韓
脫北者
公民社會

相關新聞

普丁贈金正恩俄國製高級車　南韓譴責違反聯合國安理會制裁
普丁贈金正恩俄國製高級車　南韓譴責違反聯合國安理會制裁
2024/02/20 18:36
工資全遭私吞　北韓外派勞工罷工佔領工廠　管理層遭毆打致死　
工資全遭私吞　北韓外派勞工罷工佔領工廠　管理層遭毆打致死　
2024/02/19 16:25
北韓綁架日本人事件再受矚目　為何兩國對於是否已解決的立場不同？
北韓綁架日本人事件再受矚目　為何兩國對於是否已解決的立場不同？
2024/02/16 21:33
金與正稱北韓可和日本共創新未來　日本：已留意，但針對爭議立場不變
金與正稱北韓可和日本共創新未來　日本：已留意，但針對爭議立場不變
2024/02/16 18:40
北韓兄弟國家遭奪走　南韓宣布與古巴外交　過程保密到家以防被阻撓
北韓兄弟國家遭奪走　南韓宣布與古巴外交　過程保密到家以防被阻撓
2024/02/15 17:42

更新時間 : 2024-02-23 17:24 GMT+08:00

最受歡迎

NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
【更新】輝達NVIDIA股價狂飆 台積電重登700元 台股23日早盤一度攻上1萬9千點
【更新】輝達NVIDIA股價狂飆 台積電重登700元 台股23日早盤一度攻上1萬9千點
【懶人包】2024鹽水蜂炮2/23、24登場 交管、遶境路線一次看
【懶人包】2024鹽水蜂炮2/23、24登場 交管、遶境路線一次看
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【NET爭議】林右昌規避產權歸屬打謝國樑黑箱 謝澄清權利金6775萬要王義川道歉
【NET爭議】林右昌規避產權歸屬打謝國樑黑箱 謝澄清權利金6775萬要王義川道歉
【更新】深坑大火惡臭 新北：檢測無「氟化氫」及重金屬　北市加強文山區空品監測至26日
【更新】深坑大火惡臭 新北：檢測無「氟化氫」及重金屬　北市加強文山區空品監測至26日