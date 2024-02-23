北韓公民社會正在萌芽？58%脫北者曾參與政府禁止的聚會　

根據調查，150名脫北者中，有58%曾參加過北韓當局所禁止的聚會，公民社會似乎正一點一滴地形成。

負責南北韓統一問題的民間機構Hanhanaro（한하나로）研究所22日召開學術會議「北韓公民社會現況分析與培養戰略」，李詩孝（音譯）研究員發表了北韓公民社會相關問題的問卷調查結果。

共150名脫北者接受調查，其中有58%受訪者表示「曾參加過政府禁止的聚會」，所謂的「禁止的聚會」主要為一起看韓劇及南韓電影（38.7%）、聽南韓音樂（28%）、一起討論南韓社會和政治（12%）等與南韓有關的聚會。

全順英（音譯）研究員表示，若要收看韓劇等，很難由一個人帶入北韓，需要有很多人一起合作，也因此自然而然得形成地下網路，形成市民一起參與的一個空間。

此外，在問卷中，有12.7%的人表示有參與過「對抗北韓政權的聚會或行為的經驗」，這之中的大多數人表示，他們是為抗議當局控制市場。

李詩孝表示，雖然比例不高，但仍存在著對抗北韓封閉性以及極權主義等對抗政權的聚會或行為，代表著公民社會正在發芽。

江原大學統一研究院前任研究員鄭元熙（音譯）表示，1990年以後，北韓出現了灰色經濟擴散（又稱黑市場、地下經濟等）、外部信息流入、經濟管理體系變化、中產階級成長等，這些因素可能促使公民社會萌芽。