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新北市捷運局: 汐東捷運、淡海輕軌2期　審議通過都市計畫變更

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/23 17:09
汐東捷運SB14車站模擬圖 (新北市捷運局) 

汐東捷運SB14車站模擬圖 (新北市捷運局) 

新北捷運局今天(23日) 說，汐東捷運新北市段、淡海輕軌第2期都市計畫變更獲新北市都市計畫委員會審議通過，將提報內政部都計委員會審議，盼早日取得用地，有利加速推動計畫與工程。

新北市政府捷運局長李政安今天透過新聞稿表示，汐東捷運與淡海輕軌第2期工程與計畫進度不同。汐東捷運綜合規劃報告於去年(2023年)1月13日獲行政院核定，都市計畫台北市段變更作業也在今年（2024年) 1月經內政部都市計畫委員會審議通過。

李政安表示，汐東捷運先期工程已於2023年底開工，主體工程也已上網公告招標，預計今年3月8日開標，期待順利決標，朝2032年完工努力。

中央社引述新北捷運局副局長鄭智銘用地交付給廠商是新北市政府責任，待都市計畫變更獲內政部都市計畫委員會審議通過，完成都市計畫變更、順利取得用地後，會按合約訂定時間交付土地給決標廠商，讓廠商順利興建。

至於淡海輕軌第2期進度，李政安說，由於路線自老街改到河岸，涉及環境影響差異分析已獲環境部同意通過，而修正計畫也在去年11月27日第7次提報交通部審議，等修正計畫奉中央核定，即可進入施工階段，預計核定後5年完工。

新北捷運局補充，淡海輕軌第2期都市計畫變更今天(2/23)獲新北市都市計畫委員會審議通過後，有利於加速修正計畫審議與推動。

新北捷運局表示，汐東捷運銜接基隆捷運台北市段民生汐止線，串聯基北北捷運共榮生活圈，全長5.56公里，共6座高架車站(參考下圖) ；至於淡海輕軌第2期銜接捷運淡水線及已通車的淡海輕軌第一期路線，全長3.32公里，共6座車站。

新北市捷運局: 汐東捷運、淡海輕軌2期　審議通過都市計畫變更汐東捷運模擬路線圖 (取自新北市捷運工程局官網)

新北捷運局
汐東捷運
基隆捷運
都市計畫變更
淡海輕軌2期

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更新時間 : 2024-02-23 17:23 GMT+08:00

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