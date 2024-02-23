2024士林官邸鬱金香展 同場加映鬱金香花燈

士林鬱金香展 2 月 22 日開展，將一路綻放至 3 月 3 日，6 大展區集合了逾 14 萬株、近 30 個品種鬱金香，花海中還加碼展出鬱金香花燈，邀民眾賞花兼祈福。

士林官邸鬱金香展今年邁入第 7 年，除了使用荷蘭的鬱金香，也再度與日本鬱金香主要生產地的礪波市交流合作「風神的祈願」展區。日本礪波市將於 4 月中舉辦「礪波鬱金香博覽會」，台北看不過癮的民眾，可前往日本感受鬱金香風情。

今年鬱金香展恰逢元宵節，特將賞花燈概念融入展區內布置，讓民眾來園區不僅可以賞花，亦可賞燈。元宵節當天 24 日及 25 日特別開放到夜間 10 點，而在西式庭園展區有一條由士林國小學童們所繪製的燈籠點綴的光之廊道，是不容錯過的打卡熱點。

應景龍年，特別在踏青區規劃的「與龍相遇」展區，使用了鬱金香、秋海棠、蕨類植物、香草植物等各式觀葉植物所打造的立體花牆，打破了賞花的平面限制，具層次感的立體花牆，也非常適合拍照。在主題園區的「花海漣漪」展區，以花蓮港口部落的地景藝術家撒部．噶照打造的地景藝術「水流」為主景，搭配由黃、粉、紅色的鬱金香、四季海棠及超級鳳仙等繽紛花朵，形成一片漣漪花海。

以紫色鬱金香為底色的「幸運的葡萄」，以西班牙特有的祈福文化，在過年時一口氣吃下 12 顆葡萄，新的一年就能收穫豐足並獲得成功。來到這片紫色花海，不妨找找 12 顆葡萄的蹤影在哪裡。「相遇在荷蘭」這一區選用帶有美好回憶花語的橘黃色鬱金香，為新的一年祈福，並用手工打造的荷蘭木屐點綴在橘色鬱金香花海中，而在一旁轉動的風車也象徵時來運轉好運到。

最受矚目的「海神的祝福」及「好運在身邊」則各是代表著巴西海神節及北歐看見鯨魚尾巴的幸運象徵。在巴西海神節會將裝滿花的小船送入海裡的祈福儀式，公園處特別打造了 3D 彩繪牆與裝點了鬱金香的手工彩繪小木船，讓民眾可以體驗這獨特的祈福文化。在北歐相傳看到鯨魚尾巴可以帶來好運，特別在噴水池用觀音棕竹手工打造鯨魚尾巴，讓天然的竹子以嶄新之姿祈求好運。

另外，為了推廣鬱金香的培育過程，更特別設立了鬱金香栽培流程牆與鬱金香品種，能夠進一步認識鬱金香培育，賞花之餘也獲得滿滿的知識。

本次展覽亦與士林商圈、天母商圈及北投商圈的 58 間特約商店，提供好康優惠活動、文創及飲食市集。多場線上及假日現場活動，可洽士林官邸旅客粉絲團，或「花 IN 台北」官方網頁。

2024 士林官邸鬱金香展──香鬱祈福

日期：2/22（五）-3/3（日）

戶外開放時間：8 時至 18 時（2/24 及 2/25 開放至 22 時）

室內開放時間：8 時 30 分至 18 時



2024士林官邸鬱金香展（圖／台北市公園處）