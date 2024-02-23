中國假論文氾濫成災 為何如此猖狂？

中國的學術論文產出可說是全球數一數二，但品質參差不齊也是世界有名。經濟學人分析，不當獎勵、重量不重質，助長了中國假論文歪風。

今年 1 月，中國華中農業大學某黃姓教授遭 11 名學生聯合舉報，剽竊他人學術研究、造假資料，甚至逼迫學生寫假論文。針對黃某學術不端之指控，該校展開調查，2 月 6 日宣布，黃某作為作者的 10 篇論文存在偽造、竄改數據與圖片、不當署名、未註明出處等情事，加之師德敗壞，予以解聘、撤銷其教師資格，並撤回相關論文。

造假風盛行

中國素有論文工廠之稱，原因不外乎大學總是以論文產出數量作為研究人員升遷標準，而非品質。在此風氣之下，2017 年起，中國科學論文數量屢屢冠於全球，卻良莠不齊。其中並非全無令人耳目一新的成果，但更多的是漏洞百出的可疑論文。

假論文猖獗的嚴重性難以估量，但可從被撤回、被期刊下架的文章數目略窺一二。根據《自然》（Nature）期刊，中國論文撤回比例是全球第四高。由美國非政府組織 Crossref 與 Retraction Watch 合力匯編的資料庫可見，5 萬筆撤回論文中，高達 46% 來自中國。

中國論文工廠善於盜用真正的研究、略動手腳就成了一篇新論文。有的錯誤極為明顯，到了荒唐的地步。善於揪出「老鼠屎」的微生物學者 Elisabeth Bik 就舉例，如一篇關於攝護腺癌的研究，竟稱研究中的半數患者都是女性。有的假論文則可能偽造得非常成功，導致一鍋粥盡遭汙染。也因此，有的科學家會直接拒絕對產自中國的論文進行同儕審查（peer review）。

政府不是沒出手

為了將中國打造成科學強權，政府不是沒努力改善形象，加強取締假研究。近些年來，當局懲治了數百名行為不端的科學家，使之無法獲得研究補助。1 月，教育部也嚴令各大學調查所有撤回的論文。

規矩行事的研究人員，樂見這番霹靂手段。北京一所醫院的研究人員就稱，有關當局應祭出嚴懲，以正學風。

然而，杭州電子科技大學的 Shu Fei 表示，問題根源在於，大學以論文數量獎勵人員的做法。儘管官方已於 2020 年公布指引，望能革除此弊，卻收效甚微。可能的原因是，大學領導人通常是政府官員，而非學者。他們擅長的是追逐數字目標，而非鼓勵良善的科學研究風氣。畢竟，品質難以量化，評鑑成了問題。

上梁不正下梁歪。根據去年一份網路民調，竟有高達 1/4 的中國醫學研究生，認為捏造部分資料或結果之行為，是「可以接受的」。