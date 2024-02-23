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2024台灣燈會踩街活動24日登場　邀請日本、荷蘭等18組表演隊伍

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/23 11:29
2024台灣燈會「安平藝術燈區」已於3日先開跑。（圖／台南市政府）

2024台灣燈會「安平藝術燈區」已於3日先開跑。（圖／台南市政府）

台灣燈會重頭戲之一街頭踩街活動將在24日下午登場，包含日本、荷蘭、菲律賓及台灣在地表演團隊共18組，將帶來精彩演出。

交通部觀光署今天表示，今年台灣燈會踩街活動將在2月24日下午1時30分登場，此次特別邀請日本、荷蘭、菲律賓及台灣在地表演團隊，總計18組表演隊伍，搶先在台南市歸仁區歸仁十八路以踩街方式演出。

觀光署表示，今年參加開幕踩街活動的18隊各具特色，包括與台灣交流密切、來自日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣共4支的Yosakoi團隊，將在踩街道路上重現日本夜來祭慶典街頭的狂熱氛圍。

遠從荷蘭而來的Close-act街頭劇場，他們吸睛且高人一等的裝扮，必會成為踩街風景中的鏡頭焦點；同樣來自海外，受CNN等國際知名媒體讚譽的巴克洛市馬斯卡拉舞團，為菲律賓面具嘉年華的指標性舞團，都將熱情演出、展現各國的特色與文化。

此外，還有台南家齊高中舞蹈班、南光中學的樂儀隊、稱霸全台的Monster競技啦啦隊、歸南國小民俗團隊的舞龍和跳鼓陣，以及兆群表演藝術團等團隊。

台南市政府還邀請了溪南金獅學會、吉和堂八家將、日本山形花笠舞、仙台雀舞等團隊一同參與。

交通部觀光署表示，踩街活動一直是燈會重要的暖身活動，藉由踩街活動的進行，宣告台灣燈會正式開始，2024台灣燈會展出期間從2月24日至3月10日，歡迎來自四面八方的民眾前往燈會展區，攏來賞花燈、鬧元宵。
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更新時間 : 2024-02-23 17:23 GMT+08:00

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