【快加入行事曆】海軍敦睦支隊環島遠航訓練　3/9起靠泊台灣7港口供民眾參觀

海軍艦隊指揮部今天(23日) 表示，海軍民國113年敦睦遠航訓練支隊計納編磐石艦、迪化艦及成功艦，將於3月9日至25日間靠泊高雄、花蓮、蘇澳、基隆、馬公、台中、安平共7個港口，並開放民眾參觀。

海軍艦隊指揮部上午發布新聞稿表示，海軍民國113年敦睦遠航訓練支隊計納編磐石軍艦（油彈補給艦）、迪化軍艦（康定級飛彈巡防艦）及成功軍艦（成功級飛彈巡防艦）三艘艦艇，將靠泊各港口開放民眾蒞臨參觀，並招募有志青年共同加入海軍的行列。

中央社引述艦指部指出，敦睦遠航訓練任務主要在讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校4年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。

艦指部說明靠泊日期:

▣3月9、10日｜高雄港

▣3月12、13日｜花蓮港

▣3月14、15日｜蘇澳港

▣3月16、17日｜基隆港

▣3月19、20 日｜馬公港

▣3月22、23日｜臺中港

▣3月24、25日｜安平港

★開放參觀時段：09：00-15：00

★精彩操演時段：各站第一天 10：00、第二天 14：00

艦指部表示，歡迎全國民眾與學子踴躍參觀，共同享受一場難忘的國防饗宴，並請攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件，配合開放時程及現場引導，提早入場，以免向隅。