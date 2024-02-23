台灣水泥向氣候行動人才招手　AI虛擬代言人上陣

全球最大的商務社群網站LinkedIn發布的《2023年全球綠色技能報告》，顯示在氣候變遷加劇的情況下，全球各行各業都在面臨產業轉型，擁有應對氣候變遷能力的人才炙手可熱。綠色技能相關職位，一年中增長了約23%。

積極綠色轉型、布局全球碳競爭力的台泥企業團，啟動「2024台泥氣候行動人才招募計畫」，並開發「氣候行動人才線上QUIZ」，讓想轉職及職場新鮮人，一鍵即可測試出自己具備的是氣候調適型、減緩型或綜合性人才的潛力，進而在台泥釋出的十大職類工作中，包括碳管理、ESG策略、低碳建材、綠色資源循環、三元鋰電池、再生能源、儲能、光充儲整合、電力交易及智能AI，找到可投入發展的領域，加入台泥跨五大洲13國、致力與地球共好的團隊。

台泥今年也首度運用ChatGPT及Midjourney兩套AI生成器，套入各事業體所需具備人格特質、職能及工作場域特色等參數(prompt)，產出了六位不同職缺的AI虛擬代言人，與數位環境下長大的Z世代求職者對話，也彰顯台泥緊密掌握AI等趨勢帶來的機會與挑戰。

台泥今年釋出包括電池、儲能、低碳建材、碳管理及智能AI等十大領域共計36項職缺，積極鼓勵有意願投入全球氣候行動的在職人士與新鮮人。台泥也擴大招募「生成式AI工程師」，台泥資訊指出，台泥相較於半導體、科技業最大的優勢是橫跨11種產業，有很大的實踐空間去訓練AI模型致力跨產業應用。台泥資訊現已有生成式AI團隊，陸續為企業團子公司開發充電站客服系統，並建立《台泥企業團AI多國文件管理系統》，協助正在布局國際化的台泥，在13個國家的母公司與分公司，透過「大型語言模型LLM」，打破多國語言間的交流限制，達到研發創新技術間的合作與傳承。台泥資訊此次擴編生成式AI團隊，不僅能運用生成式AI進行ESG最適化管理，未來也將協助台泥旗下高階電池品牌Molicel在加拿大建置高動力電芯廠時，進行建廠規畫、模擬生產狀況產出精進策略等。

台泥過去以兩岸水泥市場為主力，自2017年起積極減碳增綠布局國際化，預計2024年3月完成土耳其葡萄牙擴大投資經營，布局歐亞非，成為全球最低碳水泥的主要供應商；台泥旗下國際電芯品牌能元科技Molicel 2024年也將在加拿大溫哥華動工全球第一座100%使用綠電的低碳高動力電芯廠。2024台泥氣候行動人才招募，校園場次將自3/2(六)台大校園徵才博覽會起跑，4/19(五)則舉辦企業總部說明會，場次表: https://reurl.cc/54apNM 。想知道你是哪一類氣候行動人才嗎？馬上嘗試「你是哪一型氣候行動人才QUIZ測驗」https://recruit.taiwancement.com/2024ESG/ 。AI Anchor帶你看台泥全方位布局碳競爭力: https://youtu.be/1DxzQfL-BlE