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【更新】台積電熊本一廠24日開幕　日媒：日本擬補助台積電熊本二廠約7300億日圓

台積電全球布局邁向新里程碑, 但也同步擴大台灣投資

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/23 15:03
圖為台積電位於日本西南部的熊本廠JASM  (路透2024年2月照片/Kyodo via REUTERS) ...

圖為台積電位於日本西南部的熊本廠JASM  (路透2024年2月照片/Kyodo via REUTERS) ...

更新時間: 2024-02-23 14:58

首次發稿: 2024-02-23 12:28

台積電將於24日舉行熊本廠開幕典禮，經濟部長王美花今天(23日) 說，台日合作更加深，雙方都有良性互動。對於外界傳聞日本政府有意再補助台積電繼續擴廠，王美花表示，日本政府當然有一些預算在做準備。

立法院會今邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。

王美花進入議場時，媒體詢問對台積電熊本廠24日將開幕的看法。王美花說，各國對發展半導體都有高度興趣，特別是已開發國家。

台積電去熊本 (kumamoto) 後，包括日本政府，還有熊本、九州等等，都有很大的改變，他們覺得又是一個新的發展；對台灣來講，台灣的技術延伸到日本，更好的是台日合作更加深，雙方都有良性互動。

中央社引述王美花表示，關於經濟部的部分，重要技術要到國外投資，都要經過投資審議司的審查。

此外，媒體提問，傳聞日本政府有意再補助台積電繼續擴廠，經濟部有沒有掌握相關消息。王美花表示，日本政府當然有一些預算在做準備，但台積電熊本二廠相關事項，還是要由公司說明比較好。

日媒：日本擬補助台積電熊本二廠

約7300億日圓　近期將公布

日媒報導，消息人士昨(22日) 透露，日本政府基本決定對台積電熊本二廠補助約7300億日圓（約新台幣1555億元），預計在近期公布此事。熊本二廠預計今年興建，2027年底開始營運。

綜合日本共同社中文網、讀賣新聞等媒體報導，這是日本政府繼決定補助台積電熊本一廠最多4760億日圓後，再度透過鉅額支援，強化日本生產半導體基礎。

經濟產業省在編列2023年度補正預算案的階段，計劃補助台積電熊本二廠最多約9000億日圓（約新台幣1920億元），之後根據台積電方面的投資計畫調整了補助金額。

位於熊本縣菊陽町的台積電熊本一廠即將在2月24日開幕，計劃今年底開始生產。此外，台積電2月6日宣布，熊本二廠預計2024年底興建，2027年底開始營運，台積電旗下日本子公司JASM總投資金額將超過200億美元。

中央社報導未來兩座晶圓廠完工後，包含一廠及二廠兩座廠，每月總產能將超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算相關應用提供40奈米（1奈米為10億分之1米）、28奈米、22奈米、16奈米、12奈米、7奈米和6奈米製程技術。

台積電日本熊本廠2月24日開幕，預計第4季量產，全球布局邁向新里程碑!

全球布局即將邁向新里程碑

台積電持續不斷擴大投資台灣

除海外投資設廠外，台積電也同步擴大投資台灣，在新竹、苗栗、台中、台南及高雄等地都有擴產或新建廠計畫，展現深耕台灣的決心。

全球化環境朝向破碎化發展，台積電拓展全球製造足跡，以提升客戶信任度，並擴大未來成長潛力。台積電近年陸續決定前往美國、日本及德國投資設廠，日本熊本廠將於今年第4季量產，為台積電建廠進度最快速的海外晶圓廠。

當全球布局即將邁向新里程碑，台積電持續不斷擴大投資台灣，位於竹科的全球研發中心去年7月啟用，是台積電研發團隊探索2奈米、1.4奈米及以下前瞻技術的重要基地。

台積電董事長劉德音去年(2023)於啟用典禮中說，研發中心開幕展現台積電根留台灣、持續推動半導體技術往前邁進的決心；總裁魏哲家也強調，台積電應客戶要求在世界各地建很多生產線，在台灣的投資並沒有因而停頓。

南科是台積電5奈米及目前最先進的3奈米製程生產重鎮，2023年第4季5奈米及3奈米合計貢獻台積電50%的營收，南科廠區是台積電營收最主要的來源。

為支援客戶需求與成長，台積電進一步擴大南科3奈米產能，預估2024年3奈米貢獻營收將激增超過3倍，是推升台積電今年營運成長的最大動能。

台積電2奈米製程

將於2025年於新竹高雄量產

根據中央社，台積電2奈米製程將於2025年量產，生產基地位於新竹和高雄科學園區。其中，竹科寶山二期的2奈米廠預計今年4月進機；因應智慧手機及高效能運算對2奈米強勁需求，台積電評估開發高雄廠第3期廠區，擴產2奈米。

台積電原先計劃於龍潭園區三期設廠，量產2奈米以下先進製程，因當地民眾反彈而放棄設廠計畫，不過台積電1.4奈米還是留在台灣。隨著內政部都委會審議通過中科擴建二期用地，最快今年中就可交付土地給台積電及施作公共工程，外界揣測台積電可能在此生產1.4奈米。

台積電不僅以台灣為先進製程生產基地，還計劃斥資新台幣900億元，在銅鑼科學園區設立生產先進封裝的晶圓廠，因應市場強勁需求。台積電持續擴大台灣投資，以實際行動展現深耕台灣的決心，立足台灣、放眼世界。
台積電
熊本
日本
台灣
王美花

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