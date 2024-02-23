冷氣團接續報到　今日低溫13至15度　26日氣溫再下降

今（23）日大陸冷氣團報到將影響至25日，26日將有另一波更強的冷氣團南下，北部全天偏冷，且有局部地區短暫雨，中南部溫暖有陽光，早晚較涼。

根據氣象署觀測，今日清晨平地最低溫在新北富貴角、石門攝氏11.2度，其次為苗栗大河11.6度；離島地區金門11.3度，馬祖低於10度以下。

氣象署預報，今天北台灣低溫13至15度、高溫15至18度，整天感受偏冷；其他地區早晚感受較冷，夜晚清晨低溫16至19度；白天中部及花蓮、台東仍晴朗溫暖，高溫22至25度，南部高溫可達27至29度，中南部日夜溫差大；天氣方面，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區降雨較零星，新竹以南地區維持多雲到晴的天氣。

氣象署表示，大陸冷氣團影響至25日，北台灣天氣整日偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；天氣方面，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署預測，26日另一波大陸冷氣團南下，北台灣天氣將較前一波冷氣團低，且帶來較多水氣，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，各地氣溫都會再下降。26、27日北台灣低溫下探11度，白天高溫在20度以下，其他地區低溫14度至17度，白天仍可達23至26度，28日清晨各地仍偏冷，白天起氣溫回升，降雨也減少。