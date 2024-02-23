國會改革別走回頭路　臺灣公督盟呼籲新科立委別成為「反改革」代表

新國會，理應要有新氣象！但是在這個人民滿心期待國會改革的時間點上，卻傳出國民黨團選擇走向國會黑箱的回頭路，共識抵制公督盟，並拒絕對外揭露立委的利益衝突資訊，公民監督國會聯盟（公督盟）這十六年來，透過立委評鑑、改革倡議和教育推廣，成為促成立法院進步的重要力量，並扮演打混立委的天敵，因此這些不出席、不質詢、不提案的立委經常打著「抵制」的名義來規避人民的監督，因此公督盟將號召全民針對這些「反改革」立委來加倍監督，觀看其在國會的表現是否符合人民期待！讓我國立法院能邁向文明、陽光、公益、透明、效能的國會！

別將抵制當藉口！立委有責任向人民公開利益迴避資訊！

立法委員一個月領19萬的人民血汗納稅錢，並由人民投票所選出，選後接受人民監督本是民主社會的常識！公督盟自2008年成立後，將立委評鑑做為推動國會改革的重要手段之一，經過公督盟長期的努力推動，立法委員的出席、質詢、法律和預算提案，甚至參與議案與法案審查的逐字稿都已經完整呈現在立法院網站系統，換句話說，立委早已無法規避民間監督。

而上一屆國民黨團決議抵制的其實是評鑑項目中，關於立委利益迴避的資訊填寫，其中包含：公費助理聘用資訊，是否兼職營利和非營利事業職位，以及出國考察報告是否對外公開，這些資料都是民眾相當關心的資訊，必須仰賴立委自律揭露；過去在公督盟與各黨積極溝通下，有將近八十位左右委員願意主動揭露公費助理聘用及兼職狀況等資訊，但是很遺憾過去特定黨團和立委打著「抵制」的名義來規避人民的監督，傷害人民知的權利，公督盟要強調公開這些重要資訊是對人民負責，就算不提供給公督盟，也應該要自主公開在其網頁上，而事後證明這些資訊也並無呈現在委員個人網頁上，顯示抵制公督盟僅僅是一個藉口，逃避人民監督才是本意，公督盟相信國會是越監督越民主，新一屆的國會將號召全民針對各政黨「反改革」立委來加倍監督！

此外公督盟每會期公布評鑑結果皆同步將2000項數據公開上網，從評鑑辦法、評鑑委員到評鑑數據，公正公信絕對經的起檢驗。並身為台灣公益團體自律聯盟一員，自律對外揭露財務及工作報告，呼籲特定政黨不要操縱意識形態對立，含混模糊扣帽公民團體，新一屆立委認真問政才是人民想看到！

國會改革別走回頭路，呼籲新科立委別成為「反改革」代表

本屆國會共有54名的新科立委，顯見民眾對於新國會有更多的期待！期待迎來國會改革的契機！新會期的表現將成為選民未來投票的重要依據，公督盟也將會按照往例和各政黨黨團和新科立委進行拜會，並針對國會改革和評鑑辦法交換意見；公督盟要再次強調民主政治的精隨就是責任政治，鄭重呼籲各政黨新科委員不要被黨意綁架，成為「反改革」代表，而應以民意為本思考；至於上一屆國民黨團的抵制鬧劇，應在新國會徹底落幕，接受人民監督，別讓國會改革走向回頭路！



推動「公民螺絲釘」監督計畫，號召全台公民一起監督鬼混立委！



公督盟致力推動公民評鑑，透過公民觀看立委質詢影片，來讓一般民眾認識自家選區立委平常在國會的表現，落實參與式民主，過去八年已經超過四萬人次共同參與，新一屆的國會，三黨不過半的情況下，需要更多民眾一同加入「監督國會」的行列中，因此公督盟將發起「公民螺絲釘」監督計畫，在三月各委員會開始質詢後，邀請更多公民、學生一同加入成為公督盟的公民評委，或捐款給公督盟，幫助民間團體扮演好監督國會的重要螺絲釘，讓打混偷懶的黑箱立委無所遁形！

公督盟的訴求如下：

1.公督盟號召全民針對各政黨「反改革」立委加倍監督！

2.呼籲各政黨新科立委應順從民意，而非被黨意綁架，接受民間監督！

3.要求各政黨立委應主動向人民揭露利益衝突迴避資訊！