Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

致癌蘇丹紅辣椒粉流入漢來軒 台中市府：7.5公斤已用罄

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/22 20:44
食安處稽查員至漢來軒餐廳稽查問題調味料下架狀況。（圖／台中市食安處）

食安處稽查員至漢來軒餐廳稽查問題調味料下架狀況。（圖／台中市食安處）

台中市食安處再查含致癌物蘇丹紅的辣椒粉流向，證實漢來軒粵菜餐廳進貨約7.5公斤，全數製作辣油用於菜品，現已用罄；漢來海港餐廳則未進用問題辣椒粉。

食安處表示，昨（21）日依據津華食品公司(上游為濟生公司)提供流向資料，台中廣三Sogo漢來集團餐廳有進用問題辣椒粉，食安處第一時間發布相關資訊警示；今日進一步前往稽查，確認漢來軒粵菜餐廳進貨約7.5公斤，已全數製作辣油用於菜品，現已全部用罄。而漢來海港餐廳則未進用問題辣椒粉。

此外，依據津華食品確認更新後的資料，五鮮級鍋物專賣部分，台中市計有豐原店及霧峰店進貨，使用情形正確認中，食安處已要求業者停止販售相關產品，並妥善處理消費權益事宜。

另有關小磨坊貿易公司進用辣椒粉案，食安處接獲他縣市通報後，經查對上游保欣企業進口申請單後確認，小磨坊進貨的品項是匈牙利辣椒粉，非問題辣椒粉；另有一批疑似問題批號的辣椒粉，則有進貨3,000公斤，均未使用並已全數退貨，該公司有提供近一年其餘5批辣椒粉的檢驗資料，均為送第三方公正檢驗單位進行檢驗，結果均未檢出。

至於「蝦味先 香辣口味」產品，台中市各經銷商持續更新統計資料，全市共計進貨3624.3公斤、未售出1565.25公斤，已銷售2057.8公斤給各下游販售處，現已回收964.6公斤，後續將持續督促經銷商回收工作並更新統計資料。

食安處今（22）日持續派出多組稽查人員，繼續深入追查蘇丹紅問題辣椒粉退貨及停止使用事宜，已確認目前均下架停止販售或使用，並陸續辦理退貨或待上游業者進行回收。

對於相關業者可能受持續更新流向資料影響，食安處將盡快釐清資訊後發布，也將持續保持與各縣市的聯繫與互助通報，如有最新流向情資，將第一時間前往稽查，防止問題產品流入市面。
食安
蘇丹紅
致癌風險
辣椒粉
漢來軒
漢來海港
台中食安處
台中廣三Sogo
漢來集團

相關新聞

司馬庫斯賞櫻團11人上吐下瀉 台中市食安處稽查發現缺失：2業者立即停業
司馬庫斯賞櫻團11人上吐下瀉 台中市食安處稽查發現缺失：2業者立即停業
2024/02/22 15:52
致癌風險「蘇丹紅」辣椒粉流向7業者 新北又追出5間
致癌風險「蘇丹紅」辣椒粉流向7業者 新北又追出5間
2024/02/21 17:52
蝦味先含工業色素「蘇丹紅」3/31前裕榮食品提供退換貨
蝦味先含工業色素「蘇丹紅」3/31前裕榮食品提供退換貨
2024/02/21 14:34
驚！蝦味先香辣口味驗出治癌物蘇丹紅　台灣通路全面下架
驚！蝦味先香辣口味驗出治癌物蘇丹紅　台灣通路全面下架
2024/02/20 19:46
噁爆 豆乾零食內竟有老鼠乾屍？！台中、台南衛生局調查中
噁爆 豆乾零食內竟有老鼠乾屍？！台中、台南衛生局調查中
2024/02/19 09:50

更新時間 : 2024-02-22 23:59 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】AI需求旺盛 輝達NVIDIA財報亮眼　台股22日再創高點
【更新】AI需求旺盛 輝達NVIDIA財報亮眼　台股22日再創高點
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
台灣平價服飾巨頭NET記者會 控基隆市府違法律程序強奪東岸商場
台灣平價服飾巨頭NET記者會 控基隆市府違法律程序強奪東岸商場
【更新】鴻海50周年「蘋果」庫克錄影祝賀 郭台銘: 「鴻海富士康模式」已是新製造生態系統
【更新】鴻海50周年「蘋果」庫克錄影祝賀 郭台銘: 「鴻海富士康模式」已是新製造生態系統
【NET爭議】林右昌規避產權歸屬打謝國樑黑箱 謝澄清權利金6775萬要王義川道歉
【NET爭議】林右昌規避產權歸屬打謝國樑黑箱 謝澄清權利金6775萬要王義川道歉