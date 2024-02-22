致癌蘇丹紅辣椒粉流入漢來軒 台中市府：7.5公斤已用罄

台中市食安處再查含致癌物蘇丹紅的辣椒粉流向，證實漢來軒粵菜餐廳進貨約7.5公斤，全數製作辣油用於菜品，現已用罄；漢來海港餐廳則未進用問題辣椒粉。

食安處表示，昨（21）日依據津華食品公司(上游為濟生公司)提供流向資料，台中廣三Sogo漢來集團餐廳有進用問題辣椒粉，食安處第一時間發布相關資訊警示；今日進一步前往稽查，確認漢來軒粵菜餐廳進貨約7.5公斤，已全數製作辣油用於菜品，現已全部用罄。而漢來海港餐廳則未進用問題辣椒粉。

此外，依據津華食品確認更新後的資料，五鮮級鍋物專賣部分，台中市計有豐原店及霧峰店進貨，使用情形正確認中，食安處已要求業者停止販售相關產品，並妥善處理消費權益事宜。

另有關小磨坊貿易公司進用辣椒粉案，食安處接獲他縣市通報後，經查對上游保欣企業進口申請單後確認，小磨坊進貨的品項是匈牙利辣椒粉，非問題辣椒粉；另有一批疑似問題批號的辣椒粉，則有進貨3,000公斤，均未使用並已全數退貨，該公司有提供近一年其餘5批辣椒粉的檢驗資料，均為送第三方公正檢驗單位進行檢驗，結果均未檢出。

至於「蝦味先 香辣口味」產品，台中市各經銷商持續更新統計資料，全市共計進貨3624.3公斤、未售出1565.25公斤，已銷售2057.8公斤給各下游販售處，現已回收964.6公斤，後續將持續督促經銷商回收工作並更新統計資料。

食安處今（22）日持續派出多組稽查人員，繼續深入追查蘇丹紅問題辣椒粉退貨及停止使用事宜，已確認目前均下架停止販售或使用，並陸續辦理退貨或待上游業者進行回收。

對於相關業者可能受持續更新流向資料影響，食安處將盡快釐清資訊後發布，也將持續保持與各縣市的聯繫與互助通報，如有最新流向情資，將第一時間前往稽查，防止問題產品流入市面。