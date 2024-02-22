中國快艇案生還者「翻供」稱遭撞翻 金檢：原筆錄自承沒感覺船被推撞

中國快艇翻覆2死事件延燒，2生還者返中國後翻供稱遭海巡艇撞翻。金門地檢署今（22）日表示，生還者在海巡跟檢方訊問均自承有加速逃逸發生碰撞，但沒感覺船被推撞。

一艘中國「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）於14日越界闖入金門禁限制海域，遭我方海巡署查緝，但該船在逃逸時翻覆，造成4人落海、2人死亡。中央社報導，2名生還者被救起後，依法於20日返抵中國，但卻向當地媒體表示，乘坐的船隻急轉彎不會翻船，翻覆是因遭到台灣海巡艇衝撞頂翻，引發中國輿論風波。

據自由時報報導，徐姓、王姓2名中國漁民，今天出現在中國視頻，王在後方未發一語，全程由徐姓漁民講話，他說，12點50分看到保七（指台灣海巡隊）的來了，就衝著我們的船開起來了」，「我們自己的船怎麼可能翻掉，開急轉變也翻不掉，要（被）撞才會翻掉，衝一下，把我們頂翻掉了」，「我們就鑽到水裡面跑出來，4個人只有2上岸」。

徐還說，「兩邊漁民打漁，我們沒對他怎麼樣，他們以前到這裡來，我們對他們很好，這次他對我們這樣，太失望了」，「我們安全了，已經回來大陸我就很開心」。

對此，金門地檢署主任檢察官施家榮下午召開記者會指出，2名生還漁民在海巡署詢問及檢察官訊問過程中，其中徐姓男子表示，中國船隻於案發時有加速逃逸，2船有發生碰撞等語；王姓男子則說當時船速很快，沒感覺船被推撞等語。

據報導，施家榮表示，檢察官訊問2人時均有全程錄音錄影，海巡隊及檢方已對生還者進行詳細、完整調查，2人也都對海巡執行程序無意見。

對於媒體報導「金門地檢：碰撞翻覆」，檢方也澄清，無論是發言人及新聞稿均未曾證實雙方船隻是碰撞翻覆。

至於外界質疑此案發生於14日，第九海巡隊卻遲至16日下午5時50 分許才向檢方報驗，施家榮也澄清，一般向檢方報驗前，司法警察需先對死者家屬製作筆錄，但此案死者家屬人在中國，所以案發14日海巡隊先口頭向檢察官報告，沒有在當天報驗，檢方則請海巡隊火速聯絡死者家屬。

施家榮說，由於檢方16日審酌死者家屬來台時間似未能確定，故請海巡隊先行報驗。直到20日複驗後，因死者家屬未對死因表達意見，後續將儘速安排解剖遺體以確認死因。

對於檢方遭質疑未主動分案，施家榮則回應，檢方在案發隔天的15日即依據媒體報導主動分「他」字案調查。卷面分案日為16日則是因分案流程所致。