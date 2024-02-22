【懶人包】2024鹽水蜂炮2/23、24登場 交管、遶境路線一次看

國際級民俗盛事「台南鹽水蜂炮」將在明（23）日展開神轎遶境，週六（2/24）元宵節當晚4座主炮城在鹽水國中操場施放蜂炮，而市警新營分局於週六下午3時起交管，同時規劃行人徒步區，除神轎、工作車輛及特種車輛，禁止汽機車進入。

台南市長黃偉哲表示，台南400系列最刺激的活動「鹽水蜂炮」歷史悠久，不但是重要民俗活動，也是台南文化的一部分，與台南民眾生活密不可分。民眾參與犁蜂炮，看熱鬧也要看門道，蜂炮代表了消災祈福的傳統習俗，更代表了鹽水人的熱情，邀情國內外民眾一同來鹽水體驗。欲知更多活動詳情請參考台南旅遊網-南蜂炮慶佳節-2024台南鹽水蜂炮

鹽水武廟表示，今年鹽水蜂炮神轎遶境活動將於2/23、2/24登場，元宵節當日遶境路線將分成A、B、C、D、E等五條路線，民眾只要掃描QRCode，就能即時掌握不同路線神轎的位置，輕鬆參與熱鬧的遶境活動。

（圖/台南旅遊網）

今年搭配龍年，以「祥龍獻瑞」為主題，打造精美花燈炮城，並邀請磐果舞團、台南市多所國中、小演出「大台南囝仔仙拚仙」，還推出「蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅」，活動精彩豐富。

鹽水武廟特別提醒，來訪遊客務必穿戴完整的防護裝備，以防受傷，包括：全罩式安全帽、毛巾(脖子)、口罩、棉質或牛仔外套、棉質或牛仔長褲、手套、平底鞋或運動鞋，上述裝備以「非可燃性材質」為佳。

此外，在體驗犁蜂炮的過程，務必選擇有申請設置及檢查合格標誌的炮城，才能維護自身安全，並且也要和炮城保持5至10公尺的安全距離，讓炮炮都能順利發射、避免悶燒，才能玩得開心又安全。

交通管制詳情如下：

24日下午3時起執行交通管制，172線、台19線進入鹽水管制地點：

忠孝路和信義路口

忠孝路和南門路口

忠孝路和南太路口

忠孝路和月津路口

仁愛路和金和路口

朝琴路及和平路口

172線（新營交流道復興路至忠孝路與南太路）若車流壅塞或神轎抵達，將實施汽車改道，分別是：

新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向車輛： 172線左轉新中路或新工路，右轉四維路，右轉台19甲線，左轉172線

172線左轉新中路或新工路，右轉四維路，右轉台19甲線，左轉172線 布袋、義竹、學甲往新營方向車輛：172線右轉台19甲線，左轉五福路，左轉新工路，右轉172線

遊客停車地點及路段：

岸內糖廠停車場（布袋、義竹、學甲方面停放）

新營工業區道路兩側（學甲、新營方面停放）

汫水里、水秀里（新營、白河、後壁方面停放）

人徒步區則範圍涵蓋武廟路段：北起武廟路、北門路口，南至武廟路、三福路口。三福路段：東起武廟路、三福路口，西至三福路、北門路口。北門路段：東起武廟路、北門路口，西至北門路、三福路口。

此外，警方同時在行人徒步區的武廟路段、三福路段、北門路段設有多處交通管制點，24日晚上6時至11時執行交管，除神轎、工作車輛、特種車輛，禁止汽機車進入行人徒步區。

至於鹽水國小、鹽水普照宮、月津國小、明達高中等則設置機動派出所受理報案，且提供茶水、代叫計程車、路況諮詢及協尋孩童等服務。